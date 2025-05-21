В условиях ограниченных ресурсов держать парк боеспособным становится искусством, говорит Храпчинский.

Украна до сих пор на полную использует советские самолеты, но при этом интегрирует их в современную войну. С какими трудностями при этом приходится сталкиваться, в интервью изданию Oboz.ua рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Мы до сих пор воюем на Су-24, Су-27, МиГ-29 - это авиация еще со времен холодной войны. Но благодаря инженерной школе, которая не исчезла, а трансформировалась в войну, эти "ветераны" стали платформами для современного оружия", - отметил он.

Эксперт пояснил, что Су-24, например, были адаптированы под британские Storm Shadow и французские SCALP - крылатые ракеты, которые изменили глубину поражения врага. МиГ-29 и Су-27, по его словам, получили возможность нести американские высокоточные авиабомбы JDAM-ER, "и это уже не просто "защита" неба, а точечные удары по тылу".

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"Также продолжается работа над интеграцией противорадарных ракет типа AGM-88 HARM - оружия, которое "выедает" вражескую ПВО, открывая небо для других средств поражения", - подчеркнул Храпчинский.

В то же время на этом пути возникает немало проблем, главная из которых - ресурс, говорит он. В таком случае "держать парк боеспособным становится искусством".

"Советская техника - это не LEGO. Когда у тебя ограниченное количество двигателей, запасных частей и еще меньше заводов, способных это обслуживать, держать парк боеспособным становится искусством. Мало кто понимает, что иногда один вылет - это полдня работы инженеров со всем ангаром запчастей", - подчеркнул аналитик.

Он подчеркнул, что, используя наследие СССР, Украина учится "не ностальгировать по нему, а интегрировать его в современную войну":

"И это, пожалуй, самое сложное - держать в строю старое, пока постепенно переходишь к новому".

Также он объяснил, насколько Украина близка к паритету в небе, подчеркнув, что "паритет - не цель, а минимум, с которого начинается преимущество".

"Паритет в небе - это не просто количество истребителей. Это целый ансамбль средств: авиация, ПВО, системы РЭБ, радиолокация и даже дроны-камикадзе, которые уничтожают цели на глубине. Да, получение F-16, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C, интеграция современных авиабомб и ракет - все это даст нам существенное усиление", - говорит эксперт.

Но настоящий паритет, по его словам, "наступает не тогда, когда у тебя появляется суперсамолет вундерваффе, а когда ты видишь воздушное пространство как систему, где каждый элемент закрывает свою зону ответственности: ПВО прикрывает фронт и города, авиация работает по целям, а РЭБ блокирует противника".

"Паритет - это не состояние, это процесс. Мы к нему не просто приближаемся, мы его ежедневно боремся в условиях того обеспечения, которое имеем. Украина формирует новую модель войны, и паритет - не цель, а минимум, с которого начинается преимущество", - подчеркнул Храпчинский.

Самолеты на войне в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, американские истребители F-16 работают на пределе возможностей на войне в Украине. Экс-консультант Пентагона Рубен Джонсон отметил, что хоть самолеты использовались для миссий по перехвату российских ракет и беспилотников, они также оказывались эффективными в запуске ракет и бомб по российским передовым позициям. Учитывая, что три F-16 уже были потеряны в Украине, возникают вопросы относительно их боевой выживаемости.

Бельгия передаст Украине обещанные истребители F-16 раньше, сообщил министр обороны страны Тео Франкен перед началом заседания Совета ЕС с участием министров обороны и министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе. По его словам, государство и в дальнейшем будет оставаться в коалиции стран, которые поставляют Украине истребители F-16.

Кроме того, руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что передача польских самолетов МиГ-29 Украине еще вполне возможна. Он пояснил, что Польша постепенно выводит эти истребители из своего вооружения, заменяя их на F-16. "Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", - добавил он.

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