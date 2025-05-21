Цена на такую антенну на 16 элементов стартует от $10 тыс.

Оккупанты понимают, что базовые антенны на их дронах являются недостаточными для борьбы с украинскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом в комментарии УНИАН рассказал специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов. Отвечая на вопрос о СRPA-антенне на 16 элементов на "шахеде", он отметил, что такие антенны в мировой практике стартуют от $10 тыс.

"Изделие достаточно сложное. И, конечно, чем больше количество элементов, тем выше цена. В данный момент россияне производят такое изделие с названием "Комета". Оно есть 4-элементное, 8-элементное и в этом году россияне показали первые примеры использования таких антенн 12-элементных", - сказал Бескрестнов.

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Он добавил, что это было зафиксировано уже "и на "Кометах"", и на "шахедах". В то же время, подчеркнул эксперт, по информации украинской разведки, Россия не справляется с производством и у них большая очередь на 12-элементные антенны.

"В перспективе у россиян также есть разработка на 16 элементов. То есть, в данный момент базовой является антенна на 8 элементов. Но россияне понимают, что она является недостаточной для борьбы с нашими средствами РЭБ", - отметил "Флеш".

Бескрестнов рассказал, что антенна на 16 элементов производится в Китае. Это изделие технически считается не сложным. Но сложными считаются математические алгоритмы, которые в нем заложены.

"Именно они и составляют всю стоимость, вот эти вот десятки тысяч долларов, в этом изделии: насколько грамотно реализована эта математика борьбы с помехами и подавлением помех", - сказал эксперт.

Дроны в войне в Украине

Ранее Бескрестнов обратил внимание на слова россиян о том, что улучшенные дроны якобы полностью устойчивы к средствам РЭБ. Он подчеркнул, что оккупанты действительно ставят лучшие антенны с большим количеством элементов, но их все еще можно подавить.

Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт отметил, что Украине сейчас сложнее сбивать "шахеды" из-за их большого количества, а не из-за технологических изменений в них.

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