По мнению Селезнева, президент США не способен сейчас решать вопрос о мире.

Оккупационная армия главы РФ Владимира Путина не может полностью захватить регионы Украины, которые незаконно внесены в российскую Конституцию как территории страны-агрессора. Такое мнение высказал на "Фабрике новостей" бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Это импотенция. Можно мечтать о чем угодно, но не иметь на это возможность. Каким образом Путин может захватить четыре области, если больше года почти без масштабных результатов он штурмует Часов Яр, ведет боевые действия в Торецке, осуществляет потуги по оперативному опережению Покровско-Мирноградской агломерации...", - сказал Селезнев.

По словам эксперта, у Путина очень амбициозные планы, которые он вообще не скрывает - он мечтает уничтожить Украину, как государство, и уничтожить львиную часть украинцев, как составляющую народное образование, потому что это "для него важно". Селезнев считает, что Путин хочет повторить "репрессивную политику Сталина", который в течение своего руководства СССР уничтожал украинцев, в том числе во время Второй мировой войны, позже - на Западе Украины. Однако, как заметил эксперт, для этого кремлевскому диктатору еще нужно добраться до соответствующих регионов. Военный аналитик сказал:

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"И единственной непреодолимой стеной перед посягательством Путина по разрушению Украины и уничтожению украинцев являются Силы обороны Украины. Пока мы имеем оружие, возможности, ресурсы отстаивать нашу независимость, отбивать нашу территорию, у врага могут быть бред, который никогда не станет реальностью".

Он уверен, что наступательные действия противника "стачиваются", он экономит бронетехнику для определенных важных для себя операций и в первую очередь использует живую силу в качестве пушечного мяса, приспособленную мотоциклетную технику, автомобили и тому подобное.

Также Селезнев сказал, что позиция президента США Дональда Трампа в контексте с переговорами о перемирии становится все более странной.

"Сейчас он говорит, что будет смотреть следующие две-четыре недели на позицию Украины - хочет ли Украина мира. Мы, как никакая другая страна, стремимся к миру....", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, что во время разговора американского лидера и Путина обсуждались такие вопросы, как уважение к жене Трампа, рождение внука президента Соединенных Штатов и прочее в том же духе. Как считает специалист, очевидно, позиция Трампа обусловлена тем, что он не способен здесь и сейчас свои обещания по установлению устойчивого мира.

"Таким образом он пытается трансформировать свою несостоятельность в "недоговороспособность" Украины. Хотя хочу напомнить: когда Трамп заявляет, что это не его вина, это ложь. Потому что именно благодаря Будапештскому меморандуму 1994 года, Украина лишила третьего по объему ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии территориальной целостности и независимости государства", - подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что настало время, когда все страны-подписанты упомянутого меморандума должны выполнить свои обещания.

Планы РФ по захвату Украины

Как писал УНИАН, руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко считает, что условия россиян относительно мирного соглашения о прекращении войны в Украине, в которых говорится о передаче им 4 областей Украины, следует воспринимать как реальные планы Москвы. По словам Андрющенко, РФ будет настаивать на этом и обратил внимание на тот факт, что в РФ на государственном уровне обсуждают планы развития путей сообщения на украинских территориях. В них входят и те, которые не находятся под контролем оккупантов.

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