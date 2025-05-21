Курс гривни к евро установлен на уровне 46,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,91 грн за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,42/41,45 грн/долл., а евро - 46,91/46,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 21 мая подешевел на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составляет 47,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что во второй половине 2025 года гривна упадет до 42,5-43 гривни. При этом он не исключает, что девальвация ускорится в конце лета.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что девальвация гривны будет происходить медленнее, чем ожидалось, и на конец текущего года курс доллара в Украине может достичь отметки в 44 гривни.

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