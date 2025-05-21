Информация начала стремительно распространяться новостными каналами в день, 21 мая.

Информация о том, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровской области, не соответствует действительности.

"По сети распространяется информация, что мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это - фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности", - заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Лысак отметил, что такая информация умышленно опубликована врагом, чтобы запугать жителей Днепропетровщины, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

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В то же время, в Telegram DeepState объяснили, что именно на российском фото: "Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егоге, а утром русня добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история". В результате эти оккупанты были ликвидированы.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики украинского мониторингового проекта DeepState писали, что у войск РФ не было прямых задач наступать на Днепропетровскую область, но воспользоваться возможностью в случае достижения границ Донецкой области россияне могут, и, скорее всего, это сделают.

По мнению аналитиков, предполагается, что достижение границ Донецкой области россияне обязательно используют для "победных" заголовков в рамках своей пропаганды, а Днепропетровскую область - "как усиление фактора и влияния на украинское общество". Уже сейчас они находятся в районе Новониколаевки, которая располагается в двух километрах от административной границы.

Кроме того, как отмечалось, россияне, вероятнее всего, могут использовать данную ситуацию для дестабилизации обстановки, а также чтобы оттянуть внимание и ресурсы Сил обороны Украины.

Также выход к границе Днепропетровской области может стать причиной активизации россиян с целью влиять на соседние участки фронта и ускорить продвижение своих сил, "но для этого россиянам необходимо задействовать значительные ресурсы, выйти на тактически-важные рубежи и иметь возможность, которую им могут только дать".

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