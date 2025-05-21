Дело между украинской промышленно-строительной группой "Ковальская" и Антимонопольным комитетом Украины, касающееся разрешения на покупку цементных заводов компанией CRH, 22 мая будет рассматривать апелляционный суд. Издание The Page пишет, что этот юридический конфликт уже приобрел значение, выходящее далеко за пределы бизнес-дискуссии - речь идет о потенциальном вреде для инвестиционного климата Украины.

"Ковальская" пытается через суд отменить разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которое позволило CRH приобрести два цементных завода в Ровенской и Николаевской областях у итальянской компании Buzzi. Сделка на сумму 100 млн евро была закрыта в октябре 2024 года.

В рамках решения АМКУ инвестор согласился на ряд ограничений в работе с новыми активами: создание нового юридического лица, передача доли независимому инвестору, соблюдение рыночных цен, избежание слияния данных и управленческих назначений, обязательства не уменьшать объемы производства.

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"Ковальская", которая еще до закрытия сделки открыто выступала против ее реализации, пошла в суд. По данным Forbes Ukraine, компания могла быть заинтересована в активах, которые приобрела CRH, - хотя в "Ковальской" это отрицают.

После того как суд первой инстанции удовлетворил иск "Ковальской" об отмене разрешения АМКУ, экономисты и бизнес-эксперты заговорили о серьезных рисках для инвестпривлекательности страны.

Экономист, профессор Киевской школы экономики и экс-министр экономического развития Павел Шеремета считает, что такие прецеденты формируют у западных инвесторов крайне негативное представление об Украине.

The Page пишет, что международные компании могут увидеть в этом кейсе четкий сигнал: даже если действовать полностью в правовом поле, выполнять все требования регуляторов и вкладывать миллионы - это не гарантирует защиты от локального давления через суды.

Шеремета отметил, что проблема не только в потере доверия. "Они будут видеть, что Украина - это какая-то дикая страна. Есть еще 200 в мире, куда можно инвестировать, а вы - страна в войне, и вы так относитесь к иностранным инвестициям", - приводит его слова The Page.

По мнению эксперта, подобные инциденты не просто отпугивают новых инвесторов, но и ставят под угрозу процесс экономического восстановления страны после войны. Вместо того, чтобы привлекать стратегических партнеров, таких как CRH, Украина рискует потерять доверие на международном уровне.

Таким образом, решение апелляционного суда может стать определяющим для будущей деловой среды в стране. Если перевесит институциональная логика и верховенство права, это будет позитивным сигналом для внешнего капитала. Если же суд станет на сторону частного интереса - пострадает не только один инвестор, а вся страна.