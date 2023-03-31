Государства будут использовать собственные валюты для расчетов.

Бразилия и Китай заключили новое торговое соглашение, в котором решили отказаться от доллара США в совместных операциях. Они будут проводить расчеты в собственных валютах.

Такой информацией поделилось издание Fox Business. Сделка между двумя странами позволит им напрямую обменивать юани на реалы и обратно в торговых и финансовых операциях. То есть Бразилия и Китай больше не будут конвертировать свои валюты в американские доллары.

Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil) заявило, что новое соглашение с Китаем "снизит затраты" и "будет способствовать еще большему развитию двусторонней торговли и содействовать инвестициям". КНР еще в 2009 году стала крупнейшим торговым партнером Бразилии, обогнав США.

Видео дня

На долю Поднебесной приходится пятая часть импорта. При этом более трети всего экспорта Бразилии идет в Китай, который стал для государства крупнейшим рынком сбыта. КНР также наиболее активно инвестирует в Бразилию среди всех стран Латинской Америки. Это связано с расходами страны на строительство высоковольтных линий электропередач и добычей нефти.

Что предшествовало сделке

Предварительное соглашение об отказе от доллара было достигнуто двумя странами в январе. После этого было объявлено о подготовке бизнес-сделки между Бразилией и Китаем на высоком уровне.

Президент Луис да Силва стремится укрепить связи с Пекином после периода натянутых отношений во время главенства Жаира Болсонару, который использовал антикитайскую риторику в предвыборной кампании и во время пребывания на посту.

Бразильский лидер планировал поездку в КНР на прошлых выходных, но заболел пневмонией. В рамка визита да Силву должна была сопровождать делегация из министров, сенаторов и сотен бизнесменов.

Вас также могут заинтересовать новости: