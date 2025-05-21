У исследователей есть теории для многих из них, однако стопроцентного подтверждения пока не существует.

Природа хранит бесчисленное множество секретов, которые ученые все еще пытаются разгадать. И хотя у исследователей есть теории для многих из них, но есть природные достопримечательности, который все еще ставят исследователей в тупик. Business Insider назвал девять самых таинственных природных загадок по всему миру.

Водопад Вечный огонь, Нью-Йорк

Это уникальное явление находится в парке Честнат-Ридж в Нью-Йорке. Защищенный от водопада в скальной нише, огонь может гореть сам по себе бесконечно, хотя иногда гаснет.

Как рассказал National Geographic в 2024 году геолог Джузеппе Этиопе. Горючий природный газ, образующийся при чрезвычайно высоких температурах, нагревает органические материалы, просачивается из-под земли, постоянно подпитывая пламя. Необычность пламени в Нью-Йорке в том, что его источник сравнительно холодный.

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"Традиционная гипотеза о том, как образуется природный газ, заключается в том, что его нужно нагреть сильнее, чем до кипения", — сказал исследователь Арндт Шиммельманн. "Но наша порода здесь не такая горячая и никогда не была такой горячей".

Одна из теорий исследователей заключалась в том, что катализатором пламени могут стать такие минералы, как железо или никель.

Европейские угри, Саргассово море

Датский биолог Йоханнес Шмидт проследил миграцию европейских угрей до предположительного места их нереста в Саргассовом море. Некоторые проплывают более 3000 миль, чтобы достичь этого региона. Это открытие было сделано более 100 лет назад, и у ученых до сих пор есть вопросы о том, как путешествуют европейские угри, включая то, как они ориентируются, их маршруты и как быстро они плавают.

В 2022 году ученые опубликовали статью, в которой подтвердили, что взрослые особи действительно мигрируют в Саргассово море, возможно, для нереста. Однако несмотря на годы исследований, никто не нашел взрослых угрей или икру в этом месте, что заставило некоторых усомниться в том, что это место размножения.

Кратер Савоноски, Аляска

В национальном парке Катмай на юго-западе Аляски есть озеро, которое выглядит слишком идеальным для творения природы, а не человеческих рук. Его ширина составляет более 500 метров, а глубина — более 100 футов.

В 1960-х и 1970-х годах ученые, изучающие кратер Савоноски, пытались найти доказательства падения метеорита, считая, что именно он создал глубокую круглую дыру. Однако отступающие ледники, вероятно, унесли с собой любые остатки удара.

Другая теория – что кратер также может быть результатом вулканического маара. Это явление, когда магматическая труба достигает уровня грунтовых вод вблизи поверхности земли, и извергается взрывом пара, образуя каменную яму.

Поющий песок, Китай

Низкий, вибрационный гул исходит от песка, сыплющегося с дюн в этих местах, иногда настолько громкий, что его можно услышать за 6 миль. Исследователи отмечают, что для создания пения должны совпасть определенные условия, такие как размер, форма и содержание кремния в песке.

Однако почему частоты падающего песка звучат как музыка, до сих пор остается загадкой.

Круги фей, пустыня Намиб

"Кругами фей" называют бесплодные участки на лугах пустыни Намиб, которые ярко выделяются на фоне окружающей зеленой растительности Южной Африки.

Некоторые ученые предположили, что колонии термитов потребляют растения и роют норы в почве, создавая кольцо, которое становится все больше и больше. Однако в исследовании 2022 года группа исследователей заявила, что не нашла никаких доказательств присутствия насекомых в кругах, которые они изучали.

Другие исследователи утверждают, что экогидрологическая обратная связь стала причиной таких кругов. По сути, эти участки пожертвовали растительностью, чтобы отвести больше воды в области с травой.

Еще один вариант – микробы, которые могут быть потенциальными виновниками подобных кругов в Австралии.

Чаша дьявола, Миннесота

Часть воды из водопада каскадом падает в яму, и никто не знает, куда она потом делвается. Некоторые думали, что она может течь под землей в сторону Канады или озера Верхнее.

Однако в 2017 году гидрологи сравнили количество воды выше и ниже водопада, и оно было почти одинаковым. Другими словами, вода вообще не уходила, а возвращалась обратно в реку у основания водопада.

Так что ученые признают, что до сих пор точно не знают, где эта вода снова появляется.

Огни землетрясения, Мексика

Когда в 2021 году произошло землетрясение магнитудой 7,0 недалеко от Акапулько, люди в Мехико запечатлели странные огни в небе. Голубые вспышки осветили небо, как молнии.

Не все эксперты убеждены, что огни землетрясений существуют, хотя они были задокументированы на протяжении столетий по всему миру. Некоторые ученые считали, что мерцание было вызвано поврежденной электросетью или ливнем.

Другие изучают это явление в надежде использовать огни, которые иногда возникают перед землетрясением, в качестве своего рода сигнала раннего оповещения.

Озеро Хиллер, Австралия

У берегов Западной Австралии находится озеро Хиллер, имеющее сюрреалистичный ярко-розовый цвет. Биологи выдвинули гипотезу, что пигментообразующие микробы ответственны за яркий оттенок озера. Исследование 2022 года обнаружилов озере ряд бактерий, вирусов и водорослей. Некоторые производили фиолетовую серу, а другие были связаны с красно-оранжевым цветом. От их объединения возможно и получился розовый цвет.

Фосс Дион, Франция

Расположенный в Тоннере, Франция, источник впадает в бассейн. В зависимости от погоды и других факторов его оттенок может меняться от зеленого до синего и коричневого Местные легенды гласят, что когда-то в яме обитал мифический василиск.

Известно около четверти мили его русла, но дайверы погибли, исследуя затопленную пещеру вдоль маршрута. в 2019 году профессиональный дайвер Пьер-Эрик Десень достиг неисследованных участков пещеры, но так и не смог найти, откуда вытекает источник.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 самых интересных загадках истории, которые до сих пор будоражат умы.

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