Сейчас самая высокая месячная стоимость аренды зафиксирована в Печерском районе.

В Киеве власти продают право аренды мест для размещения временных сооружений и на данный момент сообщается о 12 новых договорах с предпринимателями, которые стали победителями проведенных в системе Prozorro продаж торгов.

Как отмечает мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, речь идет о праве арендовать локации на территории коммунальной собственности города. По результатам электронных аукционов подписаны первые 12 договоров аренды в Печерском районе (сроком на 5 лет).

"Через открытые аукционы предприниматели получают возможность легально размещать средства торговли, почтоматы, вендинговые аппараты, электрозарядные станции, водоматы, платежные терминалы самообслуживания. Самая высокая месячная стоимость аренды зафиксирована по локации на ул. Бастионной - 203 000 грн без НДС", - пишет Кличко.

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Он отметил, что готовится следующий этап аукционов - в Оболонском районе. А в течение года реформа должна охватить все районы Киева.

Как отмечается, временные сооружения предпринимателей должны соответствовать утвержденным архетипам, разработанным с учетом требований к современному внешнему виду, безопасности и упорядоченности городского пространства.

Кличко уверяет, что система открытой аренды коммунальных локаций через Prozorro. Продажи обеспечит честную конкуренцию, удобные условия для развития бизнеса и увеличит поступления в городской бюджет.

О предпринимательстве в Киеве и Украине

Киевский городской совет 13 июня поддержал проект решения, согласно которому установить новый МАФ в Киеве можно только через электронный аукцион на Prozorro.Продажи. Победителем аукциона становится предприниматель, который предложит наибольшую сумму аренды участка.

В конце февраля этого года коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" объявило старт первых аукционов на аренду мест для размещения временных сооружений в Печерском районе столицы.

Недавно платформа "Опендатабот" обнародовала данные, согласно которым в Украине впервые за несколько лет количество закрытых ФЛП превысило количество открытых. Так, с января по апрель 2025 года открылось почти 82 тысячи новых физических лиц-предпринимателей, а почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. То есть на один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых. Четверть всех новых ФОПов занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Больше всего ФЛП в этом году зарегистрировали в Киеве - 11,6 тысячи или 14.2%.

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