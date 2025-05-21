Бывший спикер Генштаба ВСУ объяснил, почему возникают проблемы в украинской армии.

Заявление командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина возникло не на пустом месте, есть подтверждение кризисных ситуаций на фронте. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "Фабрике новостей".

По его словам, нет оснований не доверять Ширшину.

"Стоит посмотреть на бэкграунд этого офицера. Он пользуется безупречной репутацией и уважением и среди коллег, и у подчиненного личного состава. Он прошел буквально все ступени военного управления вплоть до командира батальона включительно и это исключительно за счет собственных профессиональных навыков и способностей. Поэтому не доверять его заявлениям не стоит", - отметил Селезнев.

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Он также дал свое объяснение тому, почему эта история стала публичной.

"Я думаю, только потому, что комбат не смог достучаться до соответствующих чиновников, используя внутренний коммуникационный канал. Это на самом деле серьезная проблема... Несмотря на достаточно позитивные реляции по поводу того, что мы до сих пор держим под контролем некоторые регионы Курской области РФ, возникает абсолютно резонный вопрос: цена того удержания", - подчеркнул Селезнев.

Как отметил бывший спикер Генштаба, он следит за сообщениями как наших официальных источников информации, так и просматривает "некоторые российские z-паблики". И в последних размещается, по словам Селезнева, абсолютно красноречивое видео: "Абсолютно неуклюжие некоторые решения, которые приводят к потере не только техники и вооружения, но и главное и самое болезненное - потери личного состава".

Аналитик отметил, что ключевым элементом, который позволит Украине быть сильной, это анализировать ошибки и не допускать их в будущем. Необходимо делать так называемый постоперационный разбор.

"Это когда исследуется, ловкие или нет действия во время их ведения, для того, чтобы в дальнейшем ловкие вещи масштабировать и использовать на других участках фронта, ну а те неприятные ситуации и проблемные элементы, которые возникали, тщательным образом расследовать, чтобы в дальнейшем таких случаев не случалось. К большому сожалению, эта опция не работает. И я думаю, что заявление комбата 47-й бригады "Магура" возникло не на пустом месте. Потому что есть фото и видео подтверждений тех кризисных ситуаций, с которыми сталкиваются наши воины, которые ведут боевые действия на Сумщине, на территории Курской области РФ. И с этим что-то надо делать", - подчеркнул Селезнев.

Он подчеркнул, что важным сейчас является чтобы рабочая группа, которая будет изучать проблематику обнародованную комбатом 47-й бригады, докопалась до истины.

Скандал с 47-й бригадой

Как сообщал УНИАН, на днях командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин (позывной "Гений") сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Об этом он написал в Facebook. Свой шаг он объяснил, что не может больше выполнять "дебильные задачи" военного руководства, которые приводят к потерям людей.

"Дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны, - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал Ширшин.

По его словам, надеется что его "снимут в ближайшее время".

В Генштабе быстро отреагировали на публикацию Ширшина, пообещав создать рабочую группу "для всестороннего изучения обстоятельств", "отдельно детально" проанализировать приказы и распоряжения, "поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке".

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