Авторы исследования предполагают, что символика, окружающая невесту, "может идентифицировать ее как жрицу Цереры".

Гробница, обнаруженная в элитном некрополе в Помпеях, была идентифицирована как последнее пристанище древней жрицы, которая, возможно, служила богине плодородия Церере. Об этом пишет IFLScience.

По словам археологов, это первая могила, когда-либо связанная с культом Цереры в обреченном городе, и женщина, чей прах там хранится, вероятно, занимала высокое социальное и политическое положение.

Интересно, что найденная в погребальном комплексе Порта Сарно, который служил местом захоронения для высших классов Помпеи до уничтожения города в 79 г. н. э., гробница имеет роскошный рельеф, изображающий молодых жениха и невесту.

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"Эти статуи и остальная часть гробницы стоили бы огромных денег, если бы были доступны только богатым и влиятельным женщинам и мужчинам", - пишут авторы исследования, которое было опубликовано в журнале Heritage.

Отмечается, что особый интерес представляет женская статуя в натуральную величину, покрытая вуалью, которая, по словам ученых, придерживается образа "сдержанной, скромной и честной женщины". Но что еще важнее, она, похоже, также держит асперигиллум, лавровую ветвь, используемую жрецами и жрицами для очищения и благословения пространства путем рассеивания дыма благовоний или других ароматических трав, сжигаемых во время религиозных церемоний.

Кроме того, женщина изображена с ожерельем с амулетом в форме полумесяца Луны, известным как лунула, который носили молодые незамужние девушки. Поэтому наличие лунулы на статуе может указывать на особую связь между этой конкретной женщиной и Церерой, которая была тесно связана с фазами Луны из-за их значимости для сельского хозяйства и сбора урожая.

Авторы исследования предполагают, что символика, окружающая невесту, "может идентифицировать ее как жрицу Цереры". Однако, к сожалению, поскольку не было найдено никакой надписи, сопровождающей рельеф, невозможно подтвердить личность ни женщины, ни ее мужа. Исследователи пишут:

"Скульптура женщины - один из редких примеров изображения жрицы с предметами, характерными для ее религиозного положения, и единственный известный на сегодняшний день пример в Помпеях. Быть ​​жрицей было высшим социальным рангом, к которому могла стремиться женщина. Жрицы играли важную роль в общественной сфере. Они занимали положение власти, которое было далеко от других женщин и очень похоже на положение жрецов-мужчин".

Важно, что это открытие значительно расширяет наше понимание социальной, религиозной и политической реальности Помпей непосредственно перед их апокалиптическим крахом, указывая на то, что культ Цереры соблюдался в древнем городе и что элитные женщины могли служить жрицами.

Изучение Помпей

Ранее археологи, работающие в Помпеях, обнаружили ряд редких фресок почти в натуральную величину. Это открытие дает новые подсказки о религиозной жизни города до его разрушения извержением Везувия в 79 г. н. э. Интересно, что они обещали духовное просветление и потенциально благословенную загробную жизнь.

Фреска, датируемая 40-30 гг. до н. э., изображает последователей Диониса в состояниях ритуального экстаза, занимающихся танцами и охотой. Произведение искусства имеет сходство с фресками близлежащей Виллы Мистерий, обнаруженной столетием ранее.

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