По мнению Тимочко, оккупанты будут пытаться эту тактику перевести на стратегический уровень.

Кроме наступления на линии фронта, российские оккупанты будут пытаться усилить террор гражданского населения, чтобы попытаться подорвать желание или готовность украинского населения к сопротивлению. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.

"Де-юре они увеличили штат армии, а де-факто не смогли увеличить количество российской армии, чтобы нарастить военный контингент до миллиона личного состава. Тот, что у них есть, хватает, чтобы давить на линии фронта, чтобы наносить удары, чтобы пробовать атаковать", - сказал он.

По словам Тимочко, Россия, особенно с конца 2024-го и сейчас ведет тактику геноцидных ударов по тылам Украины, по гражданскому населению.

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"Здесь они, к сожалению, будут наращивать свой потенциал, будут пытаться эту тактику перевести на стратегический уровень, оперативный, чтобы попытаться подорвать желание или готовность украинского населения к сопротивлению", - сказал он.

Тимочко предупредил, что нужно ожидать серьезных угроз от противника.

"Если они не могут сломать украинскую армию, они хотят через давление на украинское общество заставить его давить на высшее военно-политическое руководство, чтобы оно согласилось на любые соглашения, ультиматумы Путина, только чтобы прекратили, как себе представляют россияне, оказывать сопротивление. Чтобы мы уступили на их территориальные претензии, "демилитаризацию", и тот весь бред, который россияне до сих пор нам навязывают, потому что их риторика не меняется", - пояснил председатель Совета резервистов.

Он подчеркнул, что такой геноцидный подход россияне пытаются усилить информационными кампаниями через социальные сети. Тимочко заметил:

"Вот на это будет расчет сейчас россиян. Кроме наступления на линии фронта, они будут пытаться усилить террор против гражданского населения. И поэтому всем нужно быть максимально готовыми и сосредоточенными, чтобы противодействовать противнику. Если мы говорим о противодействии ударам дронов, здесь должны, кроме армии, еще и включаться органы местного самоуправления, органы власти на местах, потому что это крайне важно".

Война в Украине - мнение Тимочко

Как сообщал УНИАН, ранее Тимочко высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин осознает, что прекратить боевые действия в Украине или выйти из нее - это значит обречь свой режим на поражение. В то же время, если бы россияне были уверены в своей победе, они бы никогда не шли ни на какие переговоры.

"Все-таки, Путин ищет "запасной аэродром", так сказать, в этой войне. Я думаю, они прекрасно понимают свое положение дел, и чем больше бравад, тем больше за ними на самом деле ничего не стоит", - сказал он.

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