В 2024 году горно-металлургический комплекс Украины сформировал около 7% ВВП и обеспечил 15% валютного экспорта. Однако уже в 2025-м сектор сталкивается с рядом системных проблем, часть из которых имеет административное происхождение. Без пересмотра подходов к тарифному регулированию, фискальной политике и поддержке экспортно-ориентированных производителей, страна рискует потерять одну из ключевых опор экономики в условиях войны, пишет GMK Center.

По итогам 2024 года экспорт железной руды достиг $2,8 млрд. Но в 2025 году большинство горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) сокращают или полностью останавливают производство, а объемы экспорта снижаются. Причины кризиса - не только конъюнктурные: представители отрасли все чаще указывают на действия государственных институтов как на ключевой дестабилизирующий фактор.

"Значительное негативное влияние на рентабельность ГОКов оказывает тарифная политика государственных монополий. За последний год стоимость электроэнергии для промышленности выросла вдвое, что критически сказывается на производителях концентрата, где доля электроэнергии в себестоимости достигает 60%. Тарифы на железнодорожные перевозки растут в среднем на 35-40% ежегодно, а в долларовом выражении превышают показатели 2019-2021 годов в 1,5 раза", - указывает GMK Center.

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Ингулецкий ГОК прекратил работу именно из-за совокупного давления энергетических, транспортных и портовых тарифов: по оценкам предприятия, портовые расходы в Украине вдвое превышают аналогичные в европейских портах. Кроме того, значительный акциз на дизельное топливо (25% стоимости) применяется даже на топливо, которым заправляют карьерные самосвалы, не использующие дорожную инфраструктуру.

"Отдельно стоит отметить изменение маршрута грузоперевозок, которое ввела Укрзализныця: из-за увеличения тарифного расстояния на 257 км международный инвестор АрселорМиттал Кривой Рог вынужден оплачивать дополнительные логистические расходы. При отсутствии обоснования такие решения могут быть расценены как пример неэффективного или выборочного тарифного регулирования", - подчеркивают аналитики.

Горнодобывающая отрасль не нуждается в прямом бюджетном финансировании. Для стабильной работы ей необходима предсказуемая регуляторная среда, своевременный возврат налогового кредита и экономически обоснованная тарифная политика.

"В текущих условиях каждая тонна железорудной продукции - это валютная выручка, налоговые поступления и рабочие места. Недооценка стратегического значения отрасли сдерживает потенциал экономического восстановления страны и создает долгосрочные риски для ее финансовой стабильности", - указывают в Центре.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 20-е место в рейтинге 71 страны-крупнейших производителей стали. Впрочем, уже в первом квартале нынешнего года мы опустились в этом рейтинге на 23 место.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзалізниці, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.