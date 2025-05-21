Презентация проходила в прямом эфире.

На Google I/O 2025 компания представила вживую очки Android XR, устройство смешанной реальности, которое будет работать на базе Android и дополнять смартфон, превращая его в компаньона, которым можно пользоваться без рук.

Очки оснащены микрофонами, динамиками и опциональным дисплеем прямо в линзах. В устройство встроена камера, навигатор и переводчик с любого языка.

Кроме того, в Android XR интегрирован искусственный интеллект Gemini от Google, с которым можно общаться голосом. У нейросети есть доступ к камере, поэтому она "видит" окружающий мир глазами пользователя.

Видео дня

Google подчеркивает, что переход к новому формату устройств требует не только функциональности, но и желания носить такой гаджет ежедневно. Поэтому в разработке участвуют модные бренды Warby Parker и Gentle Monster.

С технической точки зрения Android XR пока остается в активной фазе тестирования, и Google продолжает собирать обратную связь.

Параллельно Google работает с XREAL над вторым устройством на базе Android XR. В разработке остается и проект Moohan, релиз которого ожидается до конца года.

Ранее мы рассказывали, что нейросеть в поисковике Google AI Overviews теперь работает и в Украине. Расширение собирает выжимку информации с различных сайтов по запросу пользователя.

Вас также могут заинтересовать новости: