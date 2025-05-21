СССР на протяжении 40 лет продолжали ядерные испытания на территории нынешнего Казахстана, из-за чего пострадали местные жители.

Шестьдесят лет назад в отдалённом уголке Казахстана, около озера Шалган, на глубине 178 метров, была взорвана ядерная бомба, в десять раз мощнее той, что уничтожила Хиросиму. Взрыв образовал чашу шириной около 400 метров и несколько десятков метров глубиной, выбросив в воздух облако измельчённой породы и радиоактивных частиц, которые были зафиксированы даже в Японии.

Это был не единичный случай. Эта водородная бомба была всего одной из 456 ядерных зарядов, взорванных Советским Союзом на Семипалатинском испытательном полигоне — степной территории площадью 18 000 км², пишет The Telegraph.

Испытания начались в 1949 году и продолжались до 1989 года, вплоть до падения Берлинской стены. Они составляют четверть всех ядерных взрывов в истории человечества, породив масштабный и до сих пор не преодолённый кризис общественного здравоохранения.

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Казахские власти оценивают, что около 1,5 миллиона человек, живших в близлежащих городах, сёлах и деревнях, подверглись радиоактивному воздействию. Именно поэтому в регионе наблюдаются повышенные уровни онкологических заболеваний, болезней сердца, врождённых дефектов и проблем с фертильностью. Самоубийства здесь не редкость, а местные кладбища, как сообщается, полны могил молодых людей.

Но помимо болезней, вызванных прямым воздействием, радиоактивное загрязнение проникло в ДНК населения, вызывая мутации, которые передаются от поколения к поколению.

Безрассудство и преступная халатность

СМИ пишет, что Советскую программу испытаний часто критикуют за её безрассудность. Например, первое испытание двухступенчатой водородной бомбы оказалось значительно мощнее расчётов. Оно вызвало обрушение здания и гибель девочки в закрытом городе Курчатов — центре ядерных испытаний, в 60 км от самого полигона.

Но учёные и военные прекрасно понимали, что делают. Согласно моделям, люди, пережившие все 456 испытаний, получили до 120 раз больше радиации, чем выжившие после Хиросимы.

"Советские власти прекрасно знали об опасностях. Людей вокруг полигона фактически превратили в подопытных из-за пренебрежения их жизнями — из-за расизма и равнодушия", — подчеркивает доктор Бекки Алексис-Мартин. Местные жители, живущие около ядерного полигона, заявляют, что государство им не помогает, боится требовать компенсаций от России и просто ждёт, "пока все вымрут".

"Отсутствие действий со стороны СССР, России, Казахстана и международного сообщества — это медленный геноцид, направленный против этнических казахов. Их уничтожали систематически, на протяжении десятилетий", - добавляет Алексис-Мартин.

К тому же, сейчас закон, принятый в 1992 году, признает выжившими в ядерных испытаниях только тех людей, которые проживали в четырех регионах вокруг полигона с 1949 по 1991 год. Он предоставлял людям, отвечающим требованиям, "радиационный паспорт", удостоверяющий их облучение.

Люди получали небольшую компенсацию и другие льготы, в частности более длинный отпуск. Но рост расходов на медицинское обслуживание значительно превышает выплаты в размере около 40 долларов в месяц, а переезд из сел, даже для того, чтобы получить лучшую медицинскую помощь, лишает пострадавших права на соцподдержку.

Другие новости о ядерных испытаниях

Ранее УНИАН сообщал, что Россия может провести ядерные испытания, чтобы запугать Запад. "Это было бы драматической эскалацией конфликта. Вопрос в том, какие стрелы господин Путин оставил пускать, если Запад продолжает продолжать, кроме фактического ядерного использования?", - отмечает эксперт.

Кроме того, в РФ предостерегают Трампа от возможных ядерных испытаний. Москва якобы будет держать свои варианты открытыми из-за "крайне враждебной" позиции Вашингтона

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