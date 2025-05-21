Андрей Данилко ответил, почему отказывается переводить свои хиты на украинский

Артист отметил, что сейчас пишет песни на украинском языке.

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, рассказал, почему не хочет переводить свои хиты с русского языка на украинский.

В интервью "BBC Украина" он сказал, что если будет переводить свои старые хиты, то не получится качественный материал.

"Вот переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русский. Ивасюк – это для меня пример, как талантливо написать. Я всем говорил, что будет популярно только талантливое. А это всегда поиск: найти то, что будет и о вас, и оригинально, и избегать слов, которые есть в каждой песне. Мне кажется, я нашел какие-то такие формулировки, ну, конечно, от Сердючки, которые можно легко подпевать и запоминать, и рисуется какая-то история в этом", - сказал Данилко.

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Он добавил, что пишет новые песни на украинском, однако пока не может их представить людям.

"Мне так жаль, что я не могу это показать. Сейчас объясню почему. Для того чтобы показать, надо время и людей, вот именно специалистов. Молодежи это проще, потому что они свое могут сделать. Те люди, с которыми я работал, или их нет, потому что они умерли уже, или выехали. Мне в этом смысле сложно сделать этот репертуар. И нужна такая остановка, чтобы сесть и это сделать", – отметил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко признался, почему не хочет жениться и становиться отцом.

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