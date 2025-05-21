В список входят фасоль и грецкие орехи.

Диетологи назвали продукты питания, которые могут помочь обеспечить более здоровое старение, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что данные продукты богаты жирными кислотами омега-3, клетчаткой, витаминами, минералами, растительными соединениями и антиоксидантами.

"Диета с высоким содержанием питательных веществ, в котором особое внимание уделяется растительным источникам, связана с более низкой смертностью и более здоровым долголетием", - отметил доктор медицинских наук Цяньчжи Цзян.

Видео дня

По словам диетолога Эми Шапиро, хорошее питание поддерживает постоянную энергию, настроение, пищеварение и качество сна - все то, что способствует улучшению качества жизни, особенно с возрастом.

Еще один диетолог Мэгги Мун добавила, что около 75% нашего здоровья определяется выбором образа жизни, а не генетикой".

Продукты, омолаживающие организм: ТОП-11

Вот какие продукты могут увеличить продолжительность и качество жизни, по словам диетологов:

Грецкие орехи. Как отметили диетологи, исследования связывают регулярное употребление грецких орехов с уменьшением воспаления и улучшением когнитивного старения. Также их употребление в среднем возрасте может помочь предотвратить ранние изменения мозга, которые приводят к болезни Альцгеймера.

Морские водоросли. Низкокалорийные, но богатые клетчаткой, витаминами, минералами, фитохимическими веществами и полисахаридами, морские водоросли могут помочь снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Консервированная или сушеная фасоль. Содержит множество полезных для здоровья питательных веществ, включая растительный белок, клетчатку, витамины и минералы. Они также содержат полифенолы, растительные соединения, которые обладают как противовоспалительными, так и антиоксидантными свойствами.

Оливковое масло первого отжима. Является ключевым ингредиентом средиземноморской диеты. Оно от природы богато мононенасыщенными жирами и полифенолами.

Семена чиа. Растительный источник омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки. Клинические испытания показывают, что употребление семян чиа снижает высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, оба из которых способствуют ускорению признаков старения в среднем и пожилом возрасте.

Чернослив. Содержит необходимые питательные вещества для поддержания прочности костей, включая витамин К, бор, кальций, магний и фенольные соединения.

Пищевые дрожжи. Являясь растительным источником витамина B12, пищевые дрожжи добавляют натуральный сырный вкус без добавления жира или натрия.

Зеленый чай. Содержит питательные вещества, которые могут снизить стресс и поддержать когнитивное здоровье.

Травы и специи. Поддерживают здоровье мозга и сердца.

Консервированная рыба. Богата жирными кислотами омега-3, незаменимыми жирными кислотами, которые играют роль в уменьшении воспаления и поддержании здоровья мозга.

Цельные злаки. Содержат клетчатку, которая необходима для здоровья кишечника, витамины группы В - для энергии, а также углеводы с постоянным высвобождением - для стабилизации уровня сахара в крови и поддержки долгосрочного метаболического здоровья.

Напомним, ранее УНИАН называл 15 суперполезных продуктов с омега-3.

Вас также могут заинтересовать новости: