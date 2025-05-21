Диетологи назвали продукты питания, которые могут помочь обеспечить более здоровое старение, пишет eatingwell.com.
Отмечается, что данные продукты богаты жирными кислотами омега-3, клетчаткой, витаминами, минералами, растительными соединениями и антиоксидантами.
"Диета с высоким содержанием питательных веществ, в котором особое внимание уделяется растительным источникам, связана с более низкой смертностью и более здоровым долголетием", - отметил доктор медицинских наук Цяньчжи Цзян.
По словам диетолога Эми Шапиро, хорошее питание поддерживает постоянную энергию, настроение, пищеварение и качество сна - все то, что способствует улучшению качества жизни, особенно с возрастом.
Еще один диетолог Мэгги Мун добавила, что около 75% нашего здоровья определяется выбором образа жизни, а не генетикой".
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Вот какие продукты могут увеличить продолжительность и качество жизни, по словам диетологов:
Грецкие орехи. Как отметили диетологи, исследования связывают регулярное употребление грецких орехов с уменьшением воспаления и улучшением когнитивного старения. Также их употребление в среднем возрасте может помочь предотвратить ранние изменения мозга, которые приводят к болезни Альцгеймера.
Морские водоросли. Низкокалорийные, но богатые клетчаткой, витаминами, минералами, фитохимическими веществами и полисахаридами, морские водоросли могут помочь снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Консервированная или сушеная фасоль. Содержит множество полезных для здоровья питательных веществ, включая растительный белок, клетчатку, витамины и минералы. Они также содержат полифенолы, растительные соединения, которые обладают как противовоспалительными, так и антиоксидантными свойствами.
Оливковое масло первого отжима. Является ключевым ингредиентом средиземноморской диеты. Оно от природы богато мононенасыщенными жирами и полифенолами.
Семена чиа. Растительный источник омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки. Клинические испытания показывают, что употребление семян чиа снижает высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, оба из которых способствуют ускорению признаков старения в среднем и пожилом возрасте.
Чернослив. Содержит необходимые питательные вещества для поддержания прочности костей, включая витамин К, бор, кальций, магний и фенольные соединения.
Пищевые дрожжи. Являясь растительным источником витамина B12, пищевые дрожжи добавляют натуральный сырный вкус без добавления жира или натрия.
Зеленый чай. Содержит питательные вещества, которые могут снизить стресс и поддержать когнитивное здоровье.
Травы и специи. Поддерживают здоровье мозга и сердца.
Консервированная рыба. Богата жирными кислотами омега-3, незаменимыми жирными кислотами, которые играют роль в уменьшении воспаления и поддержании здоровья мозга.
Цельные злаки. Содержат клетчатку, которая необходима для здоровья кишечника, витамины группы В - для энергии, а также углеводы с постоянным высвобождением - для стабилизации уровня сахара в крови и поддержки долгосрочного метаболического здоровья.
Напомним, ранее УНИАН называл 15 суперполезных продуктов с омега-3.