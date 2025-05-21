Эксперт объяснил, почему украинская армия вынуждена использовать учебные полигоны, которые находятся близко к линиям боевого соприкосновения.

Чтобы избежать дальнейших трагедий, подобных той, что произошла в Сумской области, где в результате ракетного удара по полигону погибли и ранены военные, необходимо утвердить отдельные стандарты безопасности для стрельбищ, учебных центров в прифронтовой зоне. Об этом военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров сказал в эфире Radio NV.

Он пояснил, что любая армия и украинская в том числе вынуждены использовать учебные полигоны, которые находятся непосредственно близко к линиям боевого соприкосновения, это обусловлено реалиями войны.

"Бойцам, которые там, например, находятся в ротации, нужно поддерживать свою форму. Командирам нужно знать, в каком состоянии тот или иной боец, какой уровень его навыков, в том числе, например, владение стрелковым оружием. И здесь вопрос именно в организации (учений на полигоне)", - подчеркнул Крамаров.

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Он напомнил, что кроме ударов по полигону на Сумщине, были удары врага по украинским учебным центрам, которые находятся на Черниговщине - учебный центр "Десна", Гончаровский военный полигон, а также тренировочным полигонам в Запорожской области.

"То есть история далеко не первая, началась она и продолжается аж с 22-го года. Но у нас все равно на данный момент нет какой-то разработанной методики по обеспечению безопасности, порядка действий, правил (для полигонов прифронтовых зон - УНИАН). То есть они существуют только общие, что в случае, если там зафиксирована воздушная тревога. А здесь как может быть зафиксирована воздушная тревога, когда пролетает довольно незаметный БПЛА (разведывательный - УНИАН), а после прилетает по этому полигону Искандар-М. Если даже там поймать момент, когда он будет выходить на боевую готовность, то есть до одной минуты, а за это время, конечно, никуда бежать спрятаться не сможешь", - прокомментировал Крамаров.

Однако, по его словам, должна быть определенная методика правил безопасности. Например, относительно количества людей, которые находятся непосредственно на открытом пространстве - только те, кто непосредственно сейчас на "огневом рубеже". А другие должны находиться в безопасном месте в это время.

"И должно быть все же определенное прикрытие этих систем. Хотя бы средствами радиоэлектронной разведки, которые, например, будут элементарно фиксировать, что там в определенном секторе работает дрон или БПЛА, в результате чего там должны очень быстро свернуть эти учения. На этих полигонах должны быть обустроены какие-то безопасные места. Хотя бы элементарно, например, вырытые и замаскированные блиндажи. Я уже не говорю о специально подготовленных каких-то там бетонных укреплениях. Какие-то базовые вещи, они должны быть", - подчеркнул военный эксперт.

Крамаров говорит, что соответствующие правила и меры безопасности нужно разработать на уровне Генерального штаба Вооруженных сил Украины и вопросом нельзя пренебрегать. По его словам, нужны стандарты безопасности к таким стрельбищам, учебным центрам, которые находятся, в частности в прифронтовой зоне.

"Потому что отстранение командира части, полигона, ну, я не думаю, что он каким-то образом нарушил устав или правила Вооруженных Сил Украины. Почему? Потому что они общие, а специальных просто не существует", - сказал он.

Удар по полигону в Сумской области - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 мая, россияне нанесли ракетный удар по военному объекту в Сумской области. По данным Нацгвардии, в результате этого погибли 6 военных и 10 получили ранения. Вражеский удар произошел во время занятий на стрельбище воинской части.

По факту трагедии проводят служебное расследование. Командира воинской части отстранили.

В начале марта враг нанес ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, тогда сообщалось о большом количестве убитых и раненых.

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