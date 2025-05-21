Синоптики прогнозируют сильные шквалы, грозы и град.

В Украине 22 мая будет бушевать непогода. Предупреждение об опасных и стихийных явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

І уровень опасности объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Винницкая.

Погода на завтра - прогноз на 22 мая

Ночью 22 мая повсеместно в Украине будет погода без осадков. Днем в большинстве областей будет сухо, однако на западные, Житомирскую и Винницкую области будет влиять атмосферный фронт. В связи с этим, в указанных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет юго-западный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью +7°...+12°, а днем +20°...+25°.

На Киевщине 22 мая ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области +7°...+12°, днем +20°...+25°. В Киеве ночью ожидается +10°...+12°, а днем воздух прогреется до комфортных +22°...+24°.

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