В Украине 22 мая будет бушевать непогода. Предупреждение об опасных и стихийных явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Винницкая.
Погода на завтра - прогноз на 22 мая
Ночью 22 мая повсеместно в Украине будет погода без осадков. Днем в большинстве областей будет сухо, однако на западные, Житомирскую и Винницкую области будет влиять атмосферный фронт. В связи с этим, в указанных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Ветер будет юго-западный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью +7°...+12°, а днем +20°...+25°.
На Киевщине 22 мая ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области +7°...+12°, днем +20°...+25°. В Киеве ночью ожидается +10°...+12°, а днем воздух прогреется до комфортных +22°...+24°.