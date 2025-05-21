Санкции ЕС "беспрецедентны", однако блок может сделать больше

Украина обратится к ЕС на следующей неделе с белой книгой предложений, направленных на усиление изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций для некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций, сообщает Reuters.

Европейская комиссия не ответила на просьбу прокомментировать украинский документ.

После разговора с Владимиром Путиным 19 мая, президент США Дональд Трамп решил не вводить новые санкции против России. По данным источников издания, Трамп говорил с украинскими и европейскими лидерами после разговора с Путиным и сказал им, что не хочет вводить санкции сейчас и хочет дать время для переговоров, сообщила Reuters

Видео дня

Несмотря на это, 20 мая, ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции против России, заявив, что они все еще надеются, что Вашингтон присоединится к ним. Но европейцы открыто обсуждают, как они могут продолжать давление на Москву, если Вашингтон больше не будет готов участвовать.

ЕС должен делать больше

В санкционной белой книге отмечается "беспрецедентность" санкций, введенных ЕС, однако отмечается, что блок может сделать больше. Констатируется, что официальный Вашингтон не хочет участвовать в разработке новых ограничений против РФ.

"Сегодня на практике Вашингтон прекратил участие почти во всех межправительственных платформах, посвященных санкциям и экспортному контролю", - говорится в документе.

Авторы добавляют, что было разработано два потенциально крупных пакета санкций США - один правительством, а другой про-трамповским сенатором Линдси Грэмом, - но "неясно", подпишет ли Трамп любой из них.

Они отмечают, что неопределенность США в вопросе усиления санкций "не должна побудить Европейский Союз ослабить санкционное давление".

"Наоборот, это должно стимулировать ЕС взять на себя ведущую роль в этой сфере", - отмечается в санкционной книге.

Украина обеспокоена тем, что нерешительность Вашингтона в отношении санкций может также вызвать колебания в ЕС, который традиционно требует консенсуса для принятия важных решений.

Удар по единству

Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что выход США из режима санкций против РФ стал бы огромным ударом по европейскому единству.

ЕС не может полностью заменить США в вопросе экономического давления на РФ из-за доминирования доллара. Вместе с тем, эксперт по вопросам российской энергетики Крейг Кеннеди отмечает, что даже ослабление американских санкций не приведет к возвращению значительного количества инвесторов в РФ.

"Европа имеет гораздо больше козырей, чем вы можете себе представить", - сказал он.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

Евросоюз 20 мая утвердил уже 17-й пакет санкций против РФ. Под новые ограничения, в частности попали почти 200 кораблей "теневого флота".

Кроме этого, блок готовит новые ограничения. Они могут быть направлены против финансового сектора РФ в рамках последней попытки союзников Украины оказать давление на российского диктатора Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: