Несмотря на минимальные успехи российской армии на поле боя, президент США Дональд Трамп осуществил серьёзный дипломатический сдвиг в сторону повестки, продвигаемой Кремлём.
Как указывает издание Bloomberg, во время переговоров со своим американским коллегой российский президент Владимир Путин пытался выиграть время - и ему это удалось, поскольку после телефонного разговора Трамп дал понять, что отказывается от требований прекращения огня и угроз санкций.
По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров между Трампом и союзниками, президент США дал понять, что он убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля. Чем вызвал опасения у европейцев, что США намерены отходить от разрекламированного обязательства достичь быстрого мирного соглашения.
"Трамп неоднократно критиковал Зеленского - наиболее заметно это было в Овальном кабинете, - не оказывая при этом существенного давления на Путина, о чем свидетельствует его отказ от угроз ввести дополнительные санкции, если Путин откажется от безусловного прекращения огня", - говорится в материале.
Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, сказал, что дипломатическое отступление играет на руку Путину:
"Россия не может поддерживать операции бесконечно, но на данный момент Москва считает, что ее влияние на Украину со временем будет нарастать. И поскольку Трамп решительно намекнул, что выйдет из переговоров, российские военные намерены активизировать свои операции".
Данные обстоятельства вызывает глубокую обеспокоенность у Киева, который считает, что только Вашингтон среди его союзников имеет силу заставить Путина прекратить войну. Не считая зависимости Украины от военной помощи США, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая разведывательной информацией, получаемой благодаря Starlink.
Тем не менее, по словам Уотлинга, Кремлю также предстоит сделать сложный выбор по мере продолжения войны.
"Хотя Россия может провести еще два сезона кампаний с ее нынешним подходом к набору войск, дальнейшие наступательные операции в 2026 году, вероятно, потребуют дальнейшей принудительной мобилизации, что является сложной задачей как с политической, так и с экономической точки зрения", - сказал он.
Логику Путина высказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона". В комментарии Bloomberg он отметил, что какие бы территориальные приобретения ни сделала Россия, они "объективно укрепят её позиции на переговорах".
Война в Украине и позиция Трампа
Нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отстраниться от участия в переговорах и попытках завершить войну. Именно к этому сводятся сигналы, которые поступают как от самого президента США, так и от его команды (включая вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио) в течение последних нескольких недель, считают в The Washington Post.
Более того, кажется, что Трампу больше неинтересно вводить даже санкции против Москвы за срыв переговоров, поскольку основной целью для американского лидера является развитие бизнеса и максимальное расширение экономических возможностей для американцев.
Эта позиция встретила резкую критику в Европе. Так, министр обороны Германии Борис Писториус посетовал, что результаты телефонного разговора Трампа и Путина оказались провальными, хотя от них и так ничего хорошего не ждали. Мягкая позиция Трампа вызвала беспокойство и среди других европейских лидеров, пытавшихся, в отличие от президента США, наоборот, усилить давление на Москву с целью принудить её сесть за стол переговоров.