Данные обстоятельства вызывает глубокую обеспокоенность у Киева, который считает, что только Вашингтон среди его союзников имеет силу заставить Путина прекратить войну.

Несмотря на минимальные успехи российской армии на поле боя, президент США Дональд Трамп осуществил серьёзный дипломатический сдвиг в сторону повестки, продвигаемой Кремлём.

Как указывает издание Bloomberg, во время переговоров со своим американским коллегой российский президент Владимир Путин пытался выиграть время - и ему это удалось, поскольку после телефонного разговора Трамп дал понять, что отказывается от требований прекращения огня и угроз санкций.

По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров между Трампом и союзниками, президент США дал понять, что он убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля. Чем вызвал опасения у европейцев, что США намерены отходить от разрекламированного обязательства достичь быстрого мирного соглашения.

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"Трамп неоднократно критиковал Зеленского - наиболее заметно это было в Овальном кабинете, - не оказывая при этом существенного давления на Путина, о чем свидетельствует его отказ от угроз ввести дополнительные санкции, если Путин откажется от безусловного прекращения огня", - говорится в материале.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, сказал, что дипломатическое отступление играет на руку Путину:

"Россия не может поддерживать операции бесконечно, но на данный момент Москва считает, что ее влияние на Украину со временем будет нарастать. И поскольку Трамп решительно намекнул, что выйдет из переговоров, российские военные намерены активизировать свои операции".

Данные обстоятельства вызывает глубокую обеспокоенность у Киева, который считает, что только Вашингтон среди его союзников имеет силу заставить Путина прекратить войну. Не считая зависимости Украины от военной помощи США, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая разведывательной информацией, получаемой благодаря Starlink.

Тем не менее, по словам Уотлинга, Кремлю также предстоит сделать сложный выбор по мере продолжения войны.

"Хотя Россия может провести еще два сезона кампаний с ее нынешним подходом к набору войск, дальнейшие наступательные операции в 2026 году, вероятно, потребуют дальнейшей принудительной мобилизации, что является сложной задачей как с политической, так и с экономической точки зрения", - сказал он.

Логику Путина высказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона". В комментарии Bloomberg он отметил, что какие бы территориальные приобретения ни сделала Россия, они "объективно укрепят её позиции на переговорах".

Война в Украине и позиция Трампа

Нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отстраниться от участия в переговорах и попытках завершить войну. Именно к этому сводятся сигналы, которые поступают как от самого президента США, так и от его команды (включая вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио) в течение последних нескольких недель, считают в The Washington Post.

Более того, кажется, что Трампу больше неинтересно вводить даже санкции против Москвы за срыв переговоров, поскольку основной целью для американского лидера является развитие бизнеса и максимальное расширение экономических возможностей для американцев.

Эта позиция встретила резкую критику в Европе. Так, министр обороны Германии Борис Писториус посетовал, что результаты телефонного разговора Трампа и Путина оказались провальными, хотя от них и так ничего хорошего не ждали. Мягкая позиция Трампа вызвала беспокойство и среди других европейских лидеров, пытавшихся, в отличие от президента США, наоборот, усилить давление на Москву с целью принудить её сесть за стол переговоров.

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