В столице будет сухо и тепло.

В четверг, 22 мая, погода в Киеве будет отличной. Ожидается комфортное тепло и никаких осадков.Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +12°...+13°, а днем воздух прогреется до приятных +22...+23. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +18°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 22 мая ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, гроза.

В Виннице завтра будет +10°...+21°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +12°...+22°.

В Одессе 22 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +18°.

В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, небольшая облачность, возмоежн небольшой дождь.

В Харькове - ясно, температура ночью +12°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+22°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.

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