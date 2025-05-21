Какой сегодня церковный праздник в Украине и какими делами стараются не заниматься в эту пору.

22 мая в украинской церкви почитают мученика Василиска. Народное название - Василисков день. О его обычаях, приметах и поверьях, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по юлианскому (старому) календарю - рассказываем ниже.

Какой православный праздник сегодня

22 мая в новом календаре чтут память мученика Василиска, пострадавшего во время гонения на христиан в IV веке.

Василиск жил при римском императоре Максимиане Галерии. За христианскую веру Василиска оправили в тюрьму в город Команы. Святого поддавали пыткам, чтобы заставить отказаться от веры, но все усилия были тщетными - каждый раз Господь чудесным образом спасал Василиска. Всякий раз после очередного чуда в Христа уверовало все больше людей.

Видео дня

Не сумев справиться с мучеником, его казнили. На месте захоронения святого построили храм. Известно, что возле святых мощей не раз происходили случаи исцеления.

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Какой сегодня церковный праздник по старому стилю мы рассказывали ранее - 22 мая вспоминают Николая Чудотворца и перенесение его мощей.

О чем просят святого Василиска и чего нельзя делать сегодня

К святому мученику молятся с просьбами исцелить от болезней, придать сил, чтобы вынести жизненные невзгоды, укрепить в вере.

В народе день называют Василисков день и считают его одним из самых неблагоприятных и даже страшных. Согласно поверьям, в это время рождается змеиный царь Василиск, который мог убить одним взглядом. Конечно, к святому змеиный царь отношения никакого не имел. Из дома в этот день старались лишний раз не выходить - занимались уборкой, стиркой и готовкой.

Среди запретов дня - нельзя ссориться, обижать кого-либо, лениться и сплетничать. Церковь не одобряет жадность, зависть, тщеславие и уныние.

В народе считается, что в Василисков день не следует начинать новую работу - ее ждет провал, также нельзя работать на огороде и в поле - вместо урожая уродятся васильки и полынь.

Кто отмечает именины 22 мая

День ангела сегодня у Владимира, Данилы, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии, Любови, по старому стилю - у Николая, Сергея и Дениса.

Говорят, что те, кто родился сегодня, имеют сильный характер. Они никогда не сдаются и могут выстоять в любых обстоятельствах, хотя их часто могут преследовать неприятности, которые появляются буквально на ровном месте.

Приметы на сегодня

По приметам можно гадать, каким будет урожай и погода:

рябина цветет - осень будет ранней;

воробьи гнезда строят - начнутся дожди;

дождь сегодня - к хорошему урожаю, а если ночью гремит, то погода вскоре наладится;

лягушки громко квакают - будет урожай овса.

Считается, что после Василискова дня должно наступить тепло.

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