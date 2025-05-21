С помощью концепции расположения сидений Skyrider 2.0 бюджетные авиакомпании смогут перевозить в самолетах еще больше пассажиров.

В 2018 году итальянская компания Aviointeriors на выставке Aircraft Interiors Expo-2018 в Гамбурге представила концепцию самолетов для лоукостеров с креслами-седлами. И есть большая вероятность, что первые такие воздушные судна смогут начать перевозить пассажиров уже в 2026 году.

Как пишет Daily Mail, согласно свежим сообщениям, мягкие сиденья в стиле велосипеда, на которых пассажиры будут путешествовать в вертикальном положении, не садясь полностью, теперь соответствуют требованиям безопасности и прошли соответствующую оценку.

Ожилаются, что эти сиденья увеличат пассажировместимость самолетов лоукостеров на 20% и поступят в эксплуатацию в следующем году на рейсах продолжительностью до двух часов.

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Вертикальные сиденья, которые получили название Skyrider 2.0, – это улучшенная версия концепции, которую Aviointeriors уже пыталась запустить в 2010 году, но тогда ей это не удалось.

Skyrider 2.0 имеет больше набивки, чем предыдущая версия, и более жесткие крепления, со стойками, соединяющими каждый ряд с потолком и полом.

Впрочем, такая концепция понравилась далеко не всем пассажирам:

"Это жалко. Относитесь к людям как к людям", – заявил один из комментаторов в соцсетях.

"Скоро они будут пристегивать вас к крылу кислородной маской", – пошутил еще один путешественник.

"Пожалуйста, никогда не покупайте эти билеты... Не поддерживайте это", – призвал другой комментатор.

"Я узнаю "места на корабле с рабами", когда вижу это", – добавил еще один недовольный пользователь.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики отметили тенденцию к снижению цен на авиабилеты по некоторым популярным туристическим направлениям.

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