Писториус считает, что Трамп допустил ошибку, когда исключил перспективу вступления Украины в НАТО в качестве основы для переговоров.

Министр обороны Германии Борис Писториус обвиняет президента США Дональда Трампа в ошибках при общении с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Tagesschau, Писториус в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным недостаточно использовал свое влияние.

В частности, по мнению министра обороны Германии, Трамп допустил ошибку, когда исключил перспективу вступления Украины в НАТО в качестве основы для переговоров.

Писториус сказал, что его ожидания от телефонного разговора Трампа и Путина и так не были особенно высокими, но результат оказался еще хуже.

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"Трамп должен был понять, что Путина нельзя переубедить одними личными беседами… Путин играет на время, мира не предвидится", - подчеркнул он.

Разговор Путина и Трампа

Как сообщал УНИАН, 19 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В результате этих разговоров Россия снова не пошла на полное и безусловное прекращение огня. Как заявил Путин, прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей".

Западные СМИ сообщили, что мягкая позиция Трампа в отношении России вызвала беспокойство среди европейских лидеров, которые координировали усилия для давления на Россию с целью соблюдения прекращения огня.

Как пишет NYT, по итогам разговора, Путин получил именно то, что хотел: не только прекращение американского давления, но и глубокую трещину внутри НАТО, между американцами и их европейскими союзниками.

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