Мирный план Трампа загнал Зеленского в тупик, - AP

План Трампа ставит Зеленского под давление, требуя территориальных уступок, сокращения армии и культурных компромиссов в пользу России.

Президент США Дональд Трамп представил новый 28-пунктовый план по прекращению войны в Украине, который в значительной степени склоняется в пользу Москвы. Президент Владимир Зеленский оказался в тупике, пишет The Associated Press.

Трамп заявляет, что Зеленский "не имеет карт" для продолжения войны и должен согласиться на условия, включающие уступки территориями, значительное сокращение численности армии и обещание не вступать в НАТО.

Зеленский еще не общался с Трампом с момента обнародования плана, но ожидает переговоров в ближайшие дни. Ранее отношения двух лидеров были сложными: в начале этого года Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали Зеленского за якобы недостаточную благодарность за помощь США, что привело к временному приостановлению военной поддержки.

В центре плана - требование уступить восточный регион Донбасса, даже если часть территории остается под контролем Украины. Аналитики подсчитали, что российским войскам понадобятся годы для полного захвата региона, однако Трамп настаивает, что его потеря - "свершившийся факт".

Предложение лично представил Зеленскому министр армии США Дэн Дрисколл. По словам американского чиновника, украинская сторона восприняла план как отправную точку для дальнейших переговоров. В то же время элементы плана глубоко затрагивают украинскую гордость и могут быть неприемлемыми для общественности и правительства.

Политический экономист Константин Сонин отмечает, что Зеленский "прижат спиной к стене", а его правительство может оказаться под угрозой распада в случае согласования с планом.

Военный историк Дэвид Сильбей добавляет, что некоторые положения, в частности относительно культурных и исторических уступок, могут восприниматься как легитимизация российских нарративов о "денацификации" Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт утверждает, что план "отражает реалии ситуации" и предлагает "лучший беспроигрышный сценарий". Однако критики предупреждают, что его принятие может серьезно подорвать позиции Киева и усилить влияние Москвы.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон жестко осудил 28-пунктовое предложение президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, заявив, что план был составлен с "российской точки зрения".

"Это продажа Украины", - заявил он.

Зато спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине надо держать такую позицию перед своим народом, но стране придется принимать сложные решения по территориальным уступкам России для прекращения войны.

