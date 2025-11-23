Для Путина главная уступка, на которую он идет, заключается в том, что он прекратит войну, подчеркивает эксперт.

Разработанный США 28-пунктный план мирного урегулирования в Украине является скорее наброском, чем готовым документом, и его трудно назвать справедливым, но его сторонники надеются, что он может стать основой для прекращения войны в Украине. Обозреватель The Times Марк Галеотти — один из ведущих мировых экспертов по российской преступности и безопасности, объясняет, в чем главные недостатки плана для Украины, и почему, возможно, Киев будет вынужден на него согласиться.

План, набросанный на конверте

Как отмечает Галеотти, "текущая версия плана читается странно и полна аномалий и неясностей — он явно не был составлен дипломатами или педантами".

Однако этот документ не считается окончательным, а скорее повесткой дня для будущих обсуждений.

Отступление, но не капитуляция

Ожидается, что большая часть оккупированных территорий останется в руках России, но без официального признания.

При этом, как указывает Галеотти, учитывая, что даже самые ярые сторонники Украины признают, по крайней мере в частных беседах, что в обозримом будущем эти территории не будут освобождены, это не так у ж и много.

При этом Украина останется суверенной лишенной членства в НАТО, но способной вступить в ЕС и по-прежнему способной размещать ракеты дальнего действия, которые могут поразить Москву. И хотя одно из положений ограничивает численность вооруженных сил 600 000 человек, это значительно больше, чем прежняя численность вооруженных сил в мирное время (250 000), и намного превышает лимит в 85 000 человек, который Москва пыталась ввести в 2022 году, пишет Галеотти:

"Этим летом аналитики Министерства обороны Великобритании сказали мне, что, по их мнению, Киев в любом случае вряд ли сможет позволить себе содержать постоянные вооруженные силы численностью более 500 000 человек в долгосрочной перспективе".

Слишком мало, слишком поздно?

Путин также пошел на некоторые незначительные уступки. Россия выведет свои войска из небольших частей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, которые она захватила, и откажется от своих претензий на более чем 150 миллиардов фунтов стерлингов суверенных активов, замороженных на Западе, большая часть которых будет потрачена на Украину. Однако для Путина главная уступка, на которую он идет, заключается в том, что он прекратит войну, подчеркивает эксперт.

Он указывает, что экономика России больше и, несмотря на вхождение в рецессию, все еще более здоровая, чем экономика Украины. Российская армия ежемесячно набирает около 30 000 добровольцев, восполняя потери. Хотя Киев начал собственную кампанию дальних ударов по российским объектам по переработке топлива, ракеты и беспилотники Москвы также наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, вызывая перебои в электроснабжении продолжительностью до 16 часов с наступлением зимы. Кроме того, учитывая, что Америка уже отозвала почти всю военную и финансовую помощь, Европе будет сложно покрыть 70 миллиардов, которые Украине понадобятся в следующем году для своих программ перевооружения и экономического развития.

Что дальше?

Документ не является окончательным, и все детали еще необходимо проработать. Кроме того, Трамп может потерять интерес и не довести дело до конца; Путин может решить, что в следующем году можно будет заключить еще более выгодную сделку; а Зеленский может решить или быть вынужден отклонить ее. Если будет достигнут прогресс, то именно здесь в дело вступят другие заинтересованные стороны

Европа также должна будет согласиться на обязательства по проекту восстановления, который содержит характерную для Трампа оговорку, предусматривающую возвращение половины всех "прибылей" в США. Кроме того, другие страны "большой семерки", в том числе Япония и Канада, будут вынуждены вновь принять Россию в свой клуб. Украина по-прежнему будет иметь не только право голоса, но и право вето на все принимаемые решения.

Так что это не более чем начало конца, подчеркивает Галеотти. Между тем война продолжается, Россия наступает на фронте и продолжает атаковать энергетическую сеть Украины.

Как отметил один украинский чиновник: "Между Трампом и Путиным наши враги загнали нас в ловушку".

Мирный план - последние новости

Как подчеркнул спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, он считает мирный план "хорошим", и заявил, что план находится на финишной прямой.

Тем времененм высокопоставленные чиновники США, Украины и Европы соберутся в воскресенье в Женеве, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине.

