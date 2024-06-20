Резкое снижение рождаемости "изменит лицо обществ" и повлияет на перспективы роста.

Рождаемость в богатых странах мира сократилась более чем вдвое с 1960 года и достигла рекордно низкого уровня, пишет Financial Times со ссылкой на исследование, которое призывает страны готовиться к "будущему с низкой рождаемостью".

Отмечается, что согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, среднее количество детей на одну женщину в 38 наиболее промышленно развитых странах упало с 3,3 в 1960 году до 1,5 в 2022 году. Коэффициент рождаемости во всех странах-членах группы, кроме Израиля, сейчас значительно ниже уровня при котором население страны считается стабильным без иммиграции – 2,1 ребенка на женщину.

"Это снижение изменит лицо обществ, общин и семей и потенциально окажет значительное влияние на экономический рост и процветание", – предупреждает организация, базирующаяся в Париже.

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Проблемы для рынка труда

Замедление темпов роста населения сдерживает экономический рост. Согласно докладу МВФ и Европейской комиссии о старении населения до 2024 года, рост общей численности рабочей силы в ЕС вскоре будет недостаточным для компенсации уменьшения количества населения трудоспособного возраста, что обострит дефицит рабочей силы.

В сочетании с ростом продолжительности жизни низкая рождаемость также оказывает давление на государственные финансы, поскольку это приводит к уменьшению количества людей, которые платят налоги, необходимые для покрытия растущих расходов на старение населения. Нехватка учащихся также приводит к увеличению количества закрытых школ в Европе, Японии и Южной Корее.

В то же время страны могут поддержать уровень рождаемости, внедряя политику, которая способствует гендерному равенству и более справедливому распределению работы и родительских обязанностей. Исследование выявило положительную связь между уровнем занятости женщин и более высокими показателями рождаемости, но также показало, что стоимость жилья становится все большим препятствием для рождения детей. Но даже политика, направленная на поддержку семьи, вряд ли сможет повысить уровень рождаемости до уровня воспроизводства населения, говорится в докладе.

Будущее с низкой рождаемостью

Соавтор доклада Виллем Адема указал, что "будущее с низкой рождаемостью" требует сосредоточения на иммиграционной политике, а также "мерах, которые могут помочь людям оставаться здоровыми и работать дольше, и повышения производительности труда в целом".

Самые высокие показатели рождаемости в Европе имеют Франция и Ирландия, а англоязычные и скандинавские страны, как правило, находятся в верхней части шкалы. За последнее десятилетие Венгрия повысила уровень рождаемости до среднего показателя в ОЭСР, а расходы на семейные выплаты составляют более 3% ВВП.

Самые низкие показатели рождаемости зафиксированы в Южной Европе и Японии – около 1,2 ребенка на женщину, а самый низкий уровень рождаемости в Южной Корее – около 0,7. Однако падение рождаемости в странах с активной политикой поддержки семей, таких как Финляндия, Франция и Норвегия, "стало большой неожиданностью".

ОЭСР заявила, что "второй демографический переход" – тенденция, которая знаменует собой изменение отношения к большей индивидуальной свободе и альтернативным жизненным целям и условиям жизни – помог объяснить снижение уровня создания семьи. В 2020 году матери в странах ОЭСР в среднем рожали первого ребенка в возрасте почти 30 лет, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 26,5 лет. В Италии, Испании и Южной Корее этот показатель превышает 30 лет. Адема говорит, что откладывание рождения детей увеличивает риск того, что деторождение вообще не произойдет.

Демографические проблемы в мире

Мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе. Падение рождаемости имеет огромные последствия для образа жизни людей, роста экономик и позиций мировых сверхдержав.

2024 год может стать поворотным моментом в истории Европейского союза, поскольку, по прогнозам ООН, население, составляющее 448 млн человек, начало сокращаться. К тому же ожидается, что оно продолжит беспрецедентно сокращаться для мирного времени.

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