Глобальный сдвиг к очень низкой рождаемости является одним из самых важных событий в мире.

Падение уровня рождаемости является одним из самых больших вызовов, стоящих перед миром. Люди живут дольше, чем когда-либо прежде. Это создало как возможности, так и вызовы. Но отсрочка смерти – это лишь часть демографической истории. Другая – это уменьшение рождаемости. Сочетание этих двух процессов создает огромные изменения в мире, пишет Financial Times.

Отмечается, что понятию "демографический переход" почти сто лет. Ранее человеческие общества имели примерно стабильную численность населения, с высокой смертностью, которая сочеталась с высокой рождаемостью. С распространением преимуществ экономического роста и достижений в медицине и здравоохранении большая часть мира прошла очень быстро переход, когда наблюдался демографический бум. В результате, за последние сто лет количество людей выросло в четыре раза – с 2 млрд до 8 млрд.

Однако, по словам автора, со временем произошло резкое падение уровня рождаемости (количество рождений на одну женщину) в большинстве стран мира. Рождаемость снижается во всем мире, причем в 2021 году показатели в более чем половине стран и территорий были ниже уровня воспроизводства населения. Для мира в целом коэффициент рождаемости в 2021 году составил 2,3, что едва превышает уровень воспроизводства населения, по сравнению с 4,7 в 1960 году. В общем, бедные страны все еще имеют более высокие показатели рождаемости, чем богатые, но они также снижаются.

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В статье указывается, что важной причиной снижения рождаемости является то, что выжило больше детей, чем ожидалось. Поэтому люди начали практиковать различные формы контроля над рождаемостью. Желание иметь много детей также резко уменьшилось. Как утверждал покойный Гэри Беккер, люди начали желать иметь не много детей, а несколько качественных (хорошо образованных). Частично это было связано с тем, что экономика нуждалась именно в таких работниках. Но длительное образование делает детей дорогими как во времени, так и в деньгах. Кроме того, в 20-м веке резко возросло участие женщин в экономике, в том числе в высококвалифицированных профессиях. Это повысило "альтернативную стоимость" рождения детей. Поэтому они рожают детей позже, а то и вовсе не рожают.

Последствия низкой рождаемости

По словам журналистов, этот глобальный сдвиг к очень низкой рождаемости, за исключением (пока) стран Африки к югу от Сахары, является одним из важнейших событий в мире. Одним из последствий этого является то, что, по прогнозам, к 2060 году население Африки будет больше, чем население всех сегодняшних стран с высоким уровнем дохода плюс Китай.

"Чрезвычайно низкая рождаемость, несомненно, создаст огромные проблемы. Одна из них заключается в том, как поддерживать пенсионную систему и систему здравоохранения в условиях резкого сокращения населения трудоспособного возраста. Одним из ответов может быть увеличение продолжительности трудовой жизни. Другим может быть иммиграция. Но иммиграция, необходимая для стабилизации населения в обществах с низкой, не говоря уже о сверхнизкой рождаемости, будет огромной, а следовательно, политически и даже практически невозможной", – говорится в публикации.

Кроме этих проблем, существует вопрос, не приведет ли нехватка молодежи к тому, что экономика будет неизбежно лишена риска, от которого зависит прогресс. В то же время, сокращение населения в долгосрочной перспективе поможет сбалансировать человеческие потребности с ассимиляционной способностью планеты и здоровьем других видов, с которыми мы ее делим, добавляет автор.

В то же время способность общества повышать уровень рождаемости ограничена, особенно потому, что для этого нужно влиять на поведение хорошо образованных и успешных молодых людей, а это очень трудно сделать. Помощь людям иметь детей, которых они хотят, способом, соответствующим их собственным планам, должна быть в центре внимания политики.

"Эти демографические сдвиги являются глубокими. Нравятся они нам или нет, но они трансформируют мир. И мы должны реагировать соответственно", – заключает автор.

Демографические проблемы

2024 год может стать поворотным моментом в истории Европейского союза, поскольку, по прогнозам ООН, население, составляющее 448 млн человек, начало сокращаться. К тому же ожидается, что оно продолжит беспрецедентно сокращаться для мирного времени.

Ранее УНИАН писал, что мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе.

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