Рождаемость в ЕС упала до уровня, который Евростат не прогнозировал еще два десятилетия.

2024 год может стать поворотным моментом в истории Европейского союза, поскольку, по прогнозам ООН, население, составляющее 448 млн человек, начало сокращаться. К тому же ожидается, что оно продолжит беспрецедентно сокращаться для мирного времени, пишет Financial Times.

Отмечается, что в течение 2022 года население ЕС росло после временного двухлетнего спада, который отражал влияние пандемии. Этому способствовал приток беженцев из Украины. В прошлом году Евростат прогнозировал, что население достигнет пика в 453 миллиона в 2026 году. Но показатели 2023 года оказались ниже ожиданий, поскольку рождаемость в ЕС упала до уровня, который Евростат не прогнозировал еще два десятилетия, что свидетельствует о том, что пика может не быть до 2026 года.

"Становится очевидным, что давно предсказуемое демографическое изменение в ЕС, похоже, наступит раньше, чем прогнозировали многие эксперты. Хотя в течение последних нескольких десятилетий иммиграция помогала поддерживать численность населения, а увеличение участия иммигрантов и женщин в рабочей силе компенсировало ускоренное падение численности населения трудоспособного возраста в ЕС, вскоре этих факторов будет недостаточно", – пишет газета.

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По словам журналистов, во многих из 27 стран ЕС рождаемость остается крайне низкой на протяжении десятилетий. Поскольку наиболее продуктивная часть населения сокращается, возникает дополнительное давление на государственные финансы, что имеет последствия для экономических перспектив и геополитического положения блока. Как следствие, ЕС стал полигоном для испытания пронатальной политики правительств, большинство из которых пока оказались неэффективными для остановки спада рождаемости. Другое средство -– увеличение иммиграции – является политически ангажированной темой во многих столицах.

"Если мы не будем учитывать демографические тенденции и не смягчим [их], где это возможно, мы можем оказаться в ужасном сне. Эти сценарии включают "нависающие угрозы для нашей конкурентоспособности, давление на наши бюджеты, нагрузку на государственные услуги и пенсии, а также потенциал для незаполненных рабочих мест в каждом секторе экономики", – говорит Дубравка Шуица, первый в истории вице-президент Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии.

По ее словам, этот вопрос требует большего ощущения неотложности среди политиков. "ЕС стоит на пороге демографической революции, которая требует "глубокого переосмысления наших институциональных, политических, экономических и культурных рамок".

Страны, которые сейчас образуют ЕС, относительно недавно столкнулись с этими демографическими вызовами. После Второй мировой войны большинство европейских стран пережили бэби-бум, который способствовал значительному росту населения на всем континенте. С тех пор произошло резкое снижение уровня рождаемости и увеличение продолжительности жизни. За это время доля населения ЕС в мировом населении сократилась более чем вдвое – до менее чем 6%.

Влияние на экономику

По данным ООН, количество трудоспособного населения ЕС в возрасте 20-64 лет, которое обеспечивает основную часть налоговых поступлений, сократилось с пикового показателя в 270 миллионов в 2011 году до 261 миллиона в этом году. По отношению к общей численности населения доля трудоспособного населения ЕС достигла пика в 61,4% в 2008 году, а сейчас снизилась до 58%.

С уменьшением доли занятого населения "ВВП на душу населения будет стабильно низким", – говорит Майкл Сондерс, экономист из Оксфордской экономической школы. "По сравнению с тем путем, по которому вы шли в течение большей части последних 50 лет, когда уровень жизни продолжал повышаться, это ощущается совсем иначе".

Ожидается, что сокращение населения трудоспособного возраста в ЕС обострит дефицит рабочей силы в некоторых секторах больше, чем в других. Иммиграция и рост уровня занятости, особенно среди женщин, чье участие в рабочей силе в возрасте от 20 до 64 лет выросло почти на 10 п. п. с 2009 года до 70% в 2023 году, пока компенсировали общий демографический спад. Но большинство прогнозистов говорят, что вскоре этого будет недостаточно.

МВФ прогнозирует, что в течение следующих пяти лет общее количество отработанных часов в Европе сократится, тогда как в США оно, как ожидается, продолжит расти. Этот сценарий уже очевиден в растущем экономическом разрыве с США, где трудоспособное население растет, чему способствует иммиграция. Ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность и экономический рост ЕС, является способность блока привлекать таланты со всего мира.

Но иммиграция – это в основном вопрос государств-членов, и он вызывает наибольшее беспокойство у избирателей. Пытаясь замедлить демографический спад, многие страны ЕС также ввели финансовые стимулы, такие как "детские бонусы" в Италии, Польше и Греции, а также кредиты, которые списываются парам, имеющим не менее трех детей, в Венгрии.

Демографические проблемы в мире

Ранее УНИАН писал, что мир находится на впечатляющем демографическом рубеже. Вскоре мировой уровень рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения. Рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе.

В Украине на сокращение численности населения влияет война. При наихудшем сценарии Украина может выйти из войны с 25 миллионами населения. Однако потери на фронте составят мизер по сравнению с количеством тех, кто выехал из страны.

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