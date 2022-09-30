Ориентировочно половина казахов считают, что к ним едут россияне, которые поддерживают политику РФ и не против войны в Украине, но не хотят принимать в ней участия.

Жители Казахстана разделились в своем отношении к гражданам РФ, которые едут к ним из-за объявленной мобилизации.

Об этом сообщил на брифинге руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

Ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Казахстана, обнародованные несколько дней назад, из РФ после 21 сентября в страну прибыли 100 тыс. людей. В основном это мужское население призывного возраста от 18 и до 60 лет.

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"Часть казахов выражают соболезнования тем лицам, которые бегут из РФ. Даже называют их беженцами. Они предоставляют им временное убежище, помощь в поиске работы, гуманитарную помощь, и они выражают соболезнования этим людям. Мы должны понимать, что в культурных особенностях Казахстана, в исторических традициях казахов есть достаточно серьезное сочувствие к тем людям, которые терпят бедствие. А во-вторых, это их чуткое отношение к гостям, которые прибывают в страну", - отметил Пойта.

С другой стороны, по его словам, вторая часть общества, и это где-то 50%, которая говорит о том, что это никакие не беженцы, а люди, которые не против войны в Украине, а они лишь не хотят участвовать в войне, поддерживая политику РФ и действующий политический режим.

"И есть беспокойство, что эти "беженцы" из РФ могут вызывать экономические проблемы для Казахстана - это в связи с утечкой валюты, и это колоссальная нагрузка на социальную сферу... Также возникает беспокойство, что эти люди из РФ могут принимать участие в каких-либо акциях в поддержку РФ и так называемой "военной операции", вызывая дестабилизацию внутренне-политической ситуации в Казахстане. Так что отношение общества-поляризовано", - констатировал эксперт.

Он отметил, что с 2014 года участие в боевых действиях на территории других стран гражданам Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана влечет за собой уголовную ответственность и классифицируется как наемничество.

"Поэтому мы видим нейтральность Казахстана и указанных стран относительно российско-украинской войны. Это означает, что Казахстан и другие не оказывают военную, военно-техническую помощь ни России, ни Украине. Но в некоторых других вопросах эти страны оказывают помощь России: что касается экономики, логистики, возможного обхода санкций – есть некоторые признаки, что страны готовы участвовать в таких точечных проектах по обходу санкций. Поэтому мы наблюдаем более дружественную к России нейтральность", - подчеркнул Пойта.

Он также подчеркнул, что Казахстан на сегодня не критикует действия России, не говорит о ее военных преступлениях и актах геноцида.

"Поэтому он достаточно такой осторожный, чтобы не ухудшить свои отношения с Россией. Есть дистанцирование от украинско-российской войны, но сотрудничает в сфере экономики, логистики, в военной сфере - ОДКБ, проводит совместные военные учения... Но нет дистанцирования от отношений с РФ", - отметил представитель Центра исследований армии.

Вместе с тем, по словам Пойти, те цели, которые ставит РФ в отношении Украины - уничтожение государства и уничтожения украинской нации - вызывают беспокойство у казахов, что после решения так называемого "украинского вопроса" Российская Федерация может вернуться и к Казахстану и выставить свои достаточно жесткие условия относительно внешней и внутренней политики.

"Но есть ли такие опасения на уровне высшего политчиного руководства - пока сказать довольно сложно, потому что оно пока артикулируется дружеские отношения с российской стороной, хотя и не признает аннексии украинских территорий", - добавил Пойта.

Россияне пытаются бежать из страны

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

После этого массовые протесты против мобилизации прошли в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Якутии и многих городах.

Кроме того, россияне начали массово бежать из страны. Наиболее популярными направлениями стали Казахстан, Грузия и Армения.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто хочет избежать мобилизации.

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