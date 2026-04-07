В Воронежской области беспилотник атаковал один из ключевых химических заводов РФ, – СМИ

Предприятие производит основные компоненты для взрывчатых веществ.

Неизвестные дроны в понедельник, 6 апреля, атаковали Воронежскую область, под удар попал химический завод в Россоши, сообщает Telegram-канал Supernova+.

По данным, в Воронежской области примерно в 21:45 по киевскому времени была объявлена угроза применения беспилотников. Впоследствии стало известно, что беспилотники полетели на город Россош.

Как сообщил ряд OSINT-телеграм-каналов, под удар попало АО "Минудобрения". Примечательно, что это один из ключевых химзаводов, производящий аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.

Видео дня

Это означает, что данное предприятие производит базовые компоненты для взрывчатых веществ. Это фактически приравнивает этот объект к военной промышленности России.

Издание отмечает, что этот завод находится не так далеко от границы, поэтому город всегда прикрывали ЗРК. Однако на этот раз в России почему-то решили ограничиться только зенитками. Предполагается, что это возможно из-за дефицита ПВО и ракет к ним.

Атаки по РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным аналитиков проекта Dnipro Osint, в Новороссийске Краснодарского края, вероятно, был поражен нефтяной терминал "Шесхарис". Примечательно, что губернатор Краснодарского края Вениамин Контратьев рассказал, что на территории нескольких предприятий были найдены обломки беспилотников. Однако названий этих предприятий он не назвал. Известно, что "Шесхарис" – один из крупнейших на юге России нефтеналивных терминалов. Он обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Также мы писали, что OSINT-аналитик Кайл Глен, используя данные "дашборда" Сил беспилотных систем ВСУ, отметил, что с начала 2026 года в России в общей сложности было поражено 85 зенитно-ракетных комплексов или радаров из состава комплексов ПВО. Отмечается, что если в 2025 году СБС уничтожали в среднем около десятка средств ПВО ежемесячно, то в текущем году это было от 21 средства в январе до 39 в марте. Глен добавил, что это на 240% больше, чем за предыдущие 3 месяца. Аналитик отметил, что именно поэтому фиксируется больше успехов от украинских дальнобойных ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: