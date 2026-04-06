Украина впервые обошла РФ по количеству обстрелов в трансграничной войне дронов, - ABC News

Россия сообщила о сбивании 7347 украинских беспилотников.

Украина впервые с начала войны в 2022 году запустила больше трансграничных ударных беспилотников, чем Россия, в течение одного месяца, пишет ABC News.

Об этом свидетельствуют ежедневные данные, опубликованные Воздушными силами Украины и Министерством обороны России, которые проанализировало издание.

Отмечается, что Министерство обороны России сообщило о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является самым большим месячным количеством, о котором когда-либо сообщала Москва, и в среднем это 237 аппаратов ежедневно. Министерство обороны публикует только данные о количестве сбитых украинских беспилотников.

Между тем Воздушные силы Украины заявили, что в течение месяца их войска столкнулись с 6462 российскими беспилотниками и 138 ракетами различных типов, из которых 5833 беспилотника и 102 ракеты – около 90% беспилотников и чуть менее 74% ракет – были перехвачены или подавлены.

"Таким образом, согласно данным, опубликованным Киевом, в течение марта Украина ежедневно сталкивалась в среднем с чуть более чем 208 беспилотниками и четырьмя ракетами. ABC News не может самостоятельно проверить данные, обнародованные ни Россией, ни Украиной", – говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, беспилотники СБС в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров".

"Адмирал Макаров" – первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ РФ, носитель крылатых ракет "Калибр" (8 ракет) и ЗРК "Штиль-1" (24 ракеты). Пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало подрезать плавучую коросту.

Также Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 апреля нанесли удары по нефтеналивному порту Приморск (терминал "Транснефть") и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

На Балтийское побережье было "доставлено" большое количество дронов, что подтвердил, в частности, губернатор Ленинградской области, заявивший о повреждении одного из участков нефтепровода в районе порта Приморск.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово – ведущее предприятие компании "Лукойл". Судя по соответствующим материалам, на месте поражения бушует масштабный пожар.

