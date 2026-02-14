The Insider: Навального убили ядом эквадорской лягушки

Это сверхтоксичное вещество из кожи южноамериканских лягушек, которое поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхания.

В биоматериалах российского оппозиционного политика Алексея Навального обнаружили сверхтоксичное вещество эпибатидин. Как пишет The Insider, это подтвердили лаборатории в пяти европейских странах – Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах.

Несколько независимых лабораторий проанализировали образцы и зафиксировали наличие эпибатидина – токсина, который содержится в коже американской лягушки-древолаза и считается чрезвычайно опасным.

По информации The Insider, представители пяти государств планируют выступить с совместным заявлением во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

Врач-реаниматолог Александр Полупан, который ранее лечил Навального после отравления "Новичком", заявил изданию, что обнародованные симптомы политика соответствуют известным данным о воздействии эпибатидина.

Что известно об эпибатидине

Эпибатидин – это сверхтоксичный алкалоид, который естественным образом содержится в коже некоторых южноамериканских лягушек-древолазов.

Вещество воздействует на нервную систему, действуя на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. В очень малых дозах может иметь сильный обезболивающий эффект, но даже незначительное превышение дозы вызывает судороги, паралич дыхания и может быть смертельным.

Из-за высокой токсичности в медицине не используется.

Смерть Навального - главные новости

Как сообщал УНИАН, российские власти пытались скрыть, что перед смертью у Алексея Навального были боли в животе, рвота и судороги. Официальные документы были отредактированы, в частности, "власти целенаправленно убрали упоминания симптомов, которые не вписывались в официальную версию".

Отрывки из мемуаров покойного российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованные журналом New Yorker, показывают, что он предвидел свою смерть в тюрьме. Эти фрагменты опубликованы накануне выхода книги "Патриот".

Вас также могут заинтересовать новости: