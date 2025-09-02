Во Франции медицинский персонал готовят к возможному приему большого количества пациентов из зоны боевых действий.

Правительство Франции дало четкие указания больницам по всей стране подготовиться к сценарию "большого столкновения" до марта 2026 года, пишет Le Figaro.

Региональные агентства здравоохранения (ARS) получили от французского правительства официальные инструкции по подготовке медицинского персонала к возможному приему большого количества пациентов из зоны боевых действий.

Согласно плану, Франция может стать тыловой базой для приема раненых солдат: как французских, так и иностранных.

Видео дня

Подготовку медиков начало Министерство здравоохранения по запросу Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности. Ее должны завершить до марта 2026 года.

В рамках этого процесса планируется создать специализированные медицинские центры, которые будут способны принимать до 250 пострадавших ежедневно в пиковые периоды. Также гражданские больницы должны быть готовы к обслуживанию от 100 до 500 тысяч человек в течение 180 дней.

"Это работа, которую мы выполняем уже один-два года. Нет ничего чрезвычайного. Мы ожидаем сценарии, которые могут нас удивить, если мы не проработаем их заранее, включая возможность конфликта, не обязательно там, где Франция будет непосредственно атакована, но который может иметь последствия здесь, в том смысле, что нам придется принимать раненых людей из нашей страны или из стран-союзников", - пояснила президент Французского общества медицины катастроф Катрин Бертран.

Указывается, что документом также предусмотрена возможность мобилизации всех медицинских работников страны, независимо от их специализации.

Если состоятся активные боевые действия, восемь военных госпиталей должны будут освободить места для раненых французских солдат. Гражданских пациентов, включая с онкологией, планируют переводить в обычные больницы. По данным издания, эти меры являются частью стратегической подготовки Франции к масштабному конфликту.

Объясняется, что такие действия правительства Франции связаны с недавно обновленной доктриной "Национальный стратегический обзор - 2025", которая предусматривает, что к 2030 году есть высокий риск возникновения крупного вооруженного конфликта в Европе с участием Франции и ее союзников.

Отношения Украины и Франции

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 4 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон запланировал провести саммит "Коалиции желающих", на которой будет продолжено обсуждение вопроса о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Согласно инфомрации, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в этой встрече, а в виртуальном формате должен присоединиться ряд европейских лидеров. В заявлении французской президентской администрации отмечается, что Россия не хочет брать на себя обязательства по прекращению огня.

Также мы писали, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал президента Франции за предложение отправить в Украину европейских солдат, после чего МИД Франции вызвал итальянского посла. Примечательно, что Сальвини является правым популистом, который уже не впервые критикует Макрона. Сальвини журналистам заявил, что если Макрон хочет, пусть сам берет винтовку, шлем, курту и отправляется в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: