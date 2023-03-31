Россияне придумали схему "родильно-паспортного туризма" в Аргентине, злоупотребив местными законами. Теперь их всех гонят из страны.

Власти Аргентины начали массово отказывать гражданам РФ в продлении разрешений на пребывание в стране после скандала с нашествием беременных россиянок. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин в комментарии для ТАСС.

По словам дипломата, имеет место "участившаяся практика" Миграционного управления Аргентины, которое начало отказывать россиянам в продлении так называемого "туристического пребывания". Также россиянам отказывают в оформлении видов на жительства и даже отменяют ранее выданные разрешения.

По словам Полина, также имели место десятки случаев, когда власти потребовали от граждан РФ немедленно покинуть Аргентину под угрозой принудительной депортации. В российском посольстве уверяют, что граждане других стран с таким отношением не сталкиваются.

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"На слуху почти исключительно российские граждане", — заявил Полин.

В российском посольстве не назвали никаких причин происходящего, отметив только, что аргентинские власти нарушили привычную многолетнюю практику, сославшись на формальные причины.

Скандал с нашествием беременных россиянок в Аргентине

В прошлом году россияне устроили "родильно-паспортный туризм" в Аргентину. Пользуясь особенностями местного законодательства, граждане РФ тысячами ринулись в южноамериканскую страну рожать детей. Рожденный в Аргентине ребенок автоматически получает местное гражданство, что дает право его родителям на законных основаниях остаться в стране и тоже быстро получить местный паспорт, дающий безвизовый въезд в большинство стран мира.

В начале февраля 2023 года аргентинские власти, наконец, обратили внимание на потоки российских "туристов" и особенно "туристок". Россиянки прилетали в страну на серьезных сроках беременности, чтобы родить в Аргентине ребенка. Миграционные органы принялись наводить порядок с потоком рожающих россиянок.

К слову, США тоже начали активно депортировать россиян, которым ранее позволяли остаться в стране на фоне российского вторжения в Украину. Теперь же просителей убежища стали отправлять обратно на родину, несмотря на угрозу их мобилизации на фронт.

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