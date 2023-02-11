Миграционные службы заметили поток беременных "туристок" и стали отказывать им во въезде.

Миграционная служба Аргентины отказались пустить в страну нескольких беременных россиянок, прибывших самолетом в Буэнос-Айрес. Всё из-за опасений, что россиянки намерены родить в Аргентине ребенка и получить тем самым право на проживание в стране.

Так, по данным издания "Сирена", 7 февраля миграционная служба не пустила в Аргентину одну беременную женщину, 8 февраля — еще двух, а 9 февраля — еще около 15 женщин. Тех, кто приехал с семьей, вскоре пропустили. Остальных оставили в транзитной зоне аэропорта.

"Россиянки массово улетают на роды в Аргентину ради местного гражданства", – пишет издание о вероятных причинах задержаний.

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По данным телеграм-канала "Аргентина на русском", беременным россиянкам отказывают во въезде по причине "ложный туризм". Миграционные службы полагают, что заявленная ими цель пребывания в стране не соответствует намерениям.

Следует отметить, что с прошлого года беременные россиянки стали активно ездить в Аргентину, чтобы их ребенок получил аргентинское гражданство по факту рождения в стране. Это в свою очередь даст женщинам гарантированную возможность получить вид на жительство, а затем и гражданство.

Бегство россиян из России

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину из самой России массово стали уезжать те, кто не согласен с действующим курсом страны. При этом россияне не всегда честны с теми странами, куда въезжают.

Так, россияне стали чаще получать отказы в получении визы на въезд в Мексику. Всё из-за участившихся попыток нелегального пересечения ими американо-мексиканской границы.

Очень много россиян осело в Грузии. С начала войны в Украине грузинскую границу пересекли 1,3 млн россиян, около 300 тысяч из них остались в стране. Сейчас россияне составляют почти 8% населения Грузии.

Из-за массового наплыва россиян Казахстан вынужден был сильно ужесточить правила их пребывания в стране.

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