В Аргентине расследуют схему, по которой россияне пытаются обманом получить местное гражданство.

История с беременными россиянками, задержанными в Аргентине, получила продолжение. Женщин подозревают в торговле людьми по сговору с преступной группировкой. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Настоящее время".

Аргентинские правоохранители расследуют деятельность некоего "агентства", которое помогает россиянам получать аргентинское гражданство через фиктивный брак и рождение ребенка.

"Участники расследования полагают, что существует преступная организация, которая подыскивает для мужчин из России, заинтересованных в гражданстве Аргентины, одиноких беременных россиянок и привозит их в Буэнос-Айрес", – рассказал один из источников.

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После заключения фиктивного брака такие фальшивые супруги отправляются в Аргентину, где то же самое агентство обеспечивает им проживание и прохождение всех процедур, связанных с рождением ребенка. После этого ребенок автоматически становится гражданином Аргентины, а его "отец" и мать получают право на ПМЖ.

Официально расследование ведется по статье о торговле людьми. Комментируя происходящее, глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно использовала термин "контрабанда людей".

Аргентинские власти отмечают, что в принципе они не против, чтобы россиянки эммигрировали в страну и рожали здесь детей. Но проблема в том и заключается, что большинство участников этой схемы не заинтересованы в переезде.

"Их цель – лишь получить аргентинский паспорт, который позволяет въезжать без виз в 171 страну и, например, получить десятилетнюю визу в США", – отмечают авторы расследования.

Массовый выезд россиян за границу

С началом полномасштабного вторжения в Украину многие граждане самой России массово стали уезжать в другие страны – из-за несогласия с курсом страны, или из-за опасений попасть под мобилизацию.

В частности, много россиян осело в Грузии. С начала войны в Украине грузинскую границу пересекли 1,3 млн россиян, около 300 тысяч из них остались в стране. Сейчас россияне составляют почти 8% населения Грузии.

Из-за массового наплыва россиян Казахстан вынужден был сильно ужесточить правила их пребывания в стране.

Многие россияне стремятся в США. Из-за этого власти Мексики стали чаще отказывать им в получении визы – оказавшись в стране, россияне повадились штурмовать американо-мексиканскую границу.

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