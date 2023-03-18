Целый год США разрешали россиянам прятаться от войны, репрессий и мобилизации, но теперь передумали.

Власти США возобновили депортацию граждан России, приостановленную после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет The Guardian.

Журналистам стало известно, что несколько дней назад из США обратно на родину был выслан россиянин, который бежал от мобилизации и попросил убежище в Америке. В страну он попал через Мексику.

Как рассказала адвокат россиянина, миграционные органы пришли к выводу, что угроза отправки в армию не может считаться основанием для предоставления убежища. Адвокат утверждает, что такие же решения были приняты в отношении еще трех ее клиентов-россиян, которые уже подали протест и остаются в США, пока дело рассматривают апелляционные органы.

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"Мигранты из России приехали в США, думая, что они могут получить убежище и быть защищены от депортации из-за заявленной позиции правительства. Теперь очевидное изменение политики вызвало замешательство у мигрантов и их сторонников, у которых осталось мало времени для планирования", – пишет издание.

Россияне бегут из России

В то время как значительная часть российского общества охотно поддерживает или как минимум не имеет ничего против российского вторжения в Украину, несколько сотен тысяч или даже миллионов россиян решили покинуть родину за последний год.

Особенно много россиян осело в соседних с Россией странах – Казахстане, Грузии, Армении. К примеру, в Грузии они уже составляют 8% населения. А власти Казахстана вынуждены были изменить правила пребывания иностранцев в стране из-за наплыва россиян.

Бегут россияне и в более удаленные страны. Так, в прошлом году в Аргентине началось настоящее нашествие беременных россиянок. В феврале этого года аргентинские власти заметили странную тенденцию и начали принимать меры.

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