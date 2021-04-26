Лидер белорусской оппозиции рассказала, как впервые поехала на Запад из-за того, что жила с родителями в зараженной радиацией части Беларуси.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года родители пострадавших регионов Украины, Беларуси и западной России отчаянно пытались вывезти своих детей из зоны заражения хотя бы на несколько недель.

В конце концов, десятки тысяч детей провели летние каникулы на Западе, в частности в Ирландии, где местные активисты движения за ядерное разоружение были на передовой усилий, нацеленных помочь "детям-чернобыльцам", - пишет Radio Free Europe/Radio Liberty. Одной из тех, кто побывал в Ирландии, была 14-летняя Светлана Тихановская. Через 35 лет после того она стала и лидером преследуемой белорусской оппозиции.

Читайте такжеАварии на ЧАЭС случались и до 1986 года: СБУ раскрыла советские архивыТихановская, которая из-за репрессий режима Александра Лукашенко, была вынуждена поехать в Беларусь, теперь путешествует по всей Европе, пытаясь получить дипломатическую поддержку для своего движения, а также добиться проведения новых, свободных и честных выборов. Но в 1996 году, спустя 10 лет после катастрофы в Чернобыле, Тихановская впервые побывала на Западе. И та поездка шокировала и удивила ее.

Она вспоминает доброту и гостеприимство, с которыми ее встретили в Ирландии. А еще ее поразили картофельные чипсы и кетчуп. Тихановской было три года и она жила в селе Микашевичи Брестской области на западе Беларуси, когда взрыв уничтожил 4-й реактор Чернобыльской АЭС в Украине. Ветер разнес радиоактивные материалы по территории величиной с Германию.

Короткий побег

Сотни тысяч людей были переселены. А около 600 тысяч так называемых "ликвидаторов", среди которых многие работали без какой-либо защиты, пожертвовали своим здоровьем, чтобы погасить и закрыть реактор, а также расчистить зараженный регион. Для детей катастрофа в Чернобыле принесла особые риски для здоровья. Пострадавшие части Украины, Беларуси и России зафиксировали "значительный рост случаев заболеваний щитовидной железы у детей включая рак щитовидной железы", о чем свидетельствуют данные ВОЗ. Например, в Гомельской области в Беларуси уровень заболевания раком щитовидной железы вырос "примерно на 100%".

Читайте такжеWP: Спустя 35 лет Чернобыль пугает и дает надежду одновременноВ 1991 году активист Ирландской кампании за ядерное разоружение Ади Роч основал организацию Chernobyl Children International (CCI). Ее целью было обеспечить медицинскую и иную помощь для юных жертв катастрофы. Организация также организовывала поездки за границу для детей.

В CCI говорят, что доставили помощь на 107 миллионов евро бедным общинам и детям в пострадавших от Чернобыля регионах с 1986 года. Более 26,5 тысяч детей также побывали в Ирландии, где они проживали у семей, готовых их принять. Дети отдыхали и оздоравливались во время каникул. Программа CCI работает до сих пор.

Аналогичным образом программа Chernobyl Lifeline организовывала поездки в Ирландию для молодежи, пострадавшей от Чернобыля. В 1996 году Тихановская попала в одну из таких групп, когда ей было 14 лет.

"Я не знаю, почему меня выбрали для программы. Возможно, потому что я хорошо училась", - сказала она.

Сейчас 38-летняя Тихановская говорит, что к тому времени, через 10 лет после Чернобыля, мало кто в Беларуси осознавал масштабы катастрофы. Даже после того, как страна стала независимой.

"Все время в моем родном городке в Беларуси нас водили на проверки. Команды врачей приходили проверить наши щитовидные железы. В то время никто не понимал масштабы. Чернобыль, радиация - мы слышали об этом все время. Но в таком возрасте мы не могли понять, насколько все было плохо. Понимание наступило позже, после изучения темы, когда появился Интернет и можно было выяснить больше. Но к тому времени все, что мы знали - это слухи, рассказы родителей, которые сами не знали, что на самом деле произошло", - рассказала Тихановская.

Из-за этого, по ее словам, дети, которых выбирали для международных программ помощи, мало знали о ядерной катастрофе.

Читайте такжеЧернобыль 35 лет спустя: как выглядит зона отчуждения сегодня (фоторепортаж)"Знаете, дети в загрязненной зоне были рады, потому что это была возможность поехать за границу. Вот как это рассматривали", - пояснила белорусская оппозиционерка.

Много доброты и любви

Во время своей первой поездки за границу Тихановьска была поражена большинством увиденного и пережитого.

"Конечно, меня поразили и сами люди: открытые, дружные, улыбчивые, они всегда говорили "спасибо" и "пожалуйста". Дома все было довольно мрачно, по крайней мере в моем городке. И вдруг ты приезжаешь домой к абсолютным незнакомцам, а они относятся к тебе как к члену семьи, много доброты, любви. Они пытались развлекать детей, насколько это было возможно", - рассказала Тихановская.

Еда, которую она попробовала впервые в своей жизни, тоже поразила белорусскую девушку.

"Больше всего я была удивлена продуктами, которых у нас не было: картофельные чипсы, картошка фри, гамбургеры. Возможно в столице Беларуси это и было, но мы с родителями там никогда не были. Так что это все было неизвестно для меня. Я попробовала кетчуп впервые. Не наш томат, а настоящий кетчуп", - вспомнила Тихановская.

Она жила в семье Генри Дина, который организовывал групповые поездки. После своего первого путешествия Тихановская поддерживала с ним связь. И через несколько лет ирландец пригласил ее помочь организовать похожие поездки для других.

Читайте такжеWashington Post: История Чернобыля учит, как бороться с ложью"Моей работой было подготовить документы, организовать перелет, распределить детей среди семей. Мне звонили, если возникали какие-то проблемы. Если ребенку было грустно или он скучал по дому, тогда семья звонила мне и я говорила с ребенком по телефону. Если ребенку нужно было пойти к врачу или стоматологу, меня тоже вызывали, чтобы я была переводчиком", - пояснила лидер белорусской оппозиции. До участия в выборах в августе 2020 года она работала учительницей английского языка.

Во время поездок в Ирландию у Тихановской было много возможностей остаться в стране. Но ее всегда тянуло домой.

"Я была и до сих пор остаюсь сильно привязанной к родителям, дому, к этим семейным связям. В то время Ирландия казалась очень далекой страной", - пояснила она, добавив, что сейчас границы стали более открытыми. Можно получить визу, путешествовать и вернуться домой. А тогда, в 90-х, было гораздо больше препятствий. Поэтому Тихановская выбрала семью и родину.

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Перевод: Лесь Дымань