Глава Пентагона призвал начштаба Сухопутных войск немедленно уйти на пенсию, – CBS News

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет призвал начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку и "немедленно выйти на пенсию".

Об этом пишет CBS News со ссылкой на осведомленные источники. Один из собеседников журналистов сказал, что глава Пентагона хочет видеть на этом посту человека, который будет воплощать видение Трампа и самого Хегсета в отношении американских Сухопутных войск.

"Мы благодарны ему за службу, но пришло время сменить руководство в армии", – сказал неназванный высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

Отмечается, что за плечами Джорджа десятилетия военной службы. Он также занимал должность старшего военного помощника министра обороны Ллойда Остина в 2021–2022 годах во время администрации Байдена. Обычно начальник штаба армии в США занимает эту должность четыре года – Джорджа утвердили в 2023 году, поэтому он должен был оставаться на посту до 2027 года.

Вероятным кандидатом на место Джорджа является заместитель начальника штаба армии генерал Кристофер ЛаНеве. Ранее он был военным помощником Хегсета, а также командовал 82-й воздушно-десантной дивизией армии с 2022 по 2023 год.

Не Джорджем единым – Трамп уволил генерального прокурора Пэм Бонди

Президент Дональд Трамп уволил Пэм Бонди с поста генерального прокурора США. Как сообщили CBS News несколько источников, американский лидер был недоволен тем, насколько агрессивно она реализовывала приоритеты Трампа в Министерстве юстиции, в частности в делах против его мнимых политических врагов.

По словам Трампа, Бонди перейдет на должность в частном секторе. Исполнять обязанности генерального прокурора США будет действующий заместитель генерального прокурора Тодд Бланш.

На фоне угроз американского лидера о выходе США из НАТО европейские страны вынуждены задуматься о создании альянса без Америки. NYT пишет, что большинство европейцев не верят в то, что статья 5 – обязательство НАТО по коллективной обороне – до сих пор имеет реальную силу.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что США "не должны были лезть в Украину". Американский лидер в очередной раз раскритиковал помощь администрации Байдена Киеву, добавив, что Штаты не получили от этого никакой выгоды. При этом он отметил, что с приходом к власти изменил подход, и сейчас все оружие для Украины Вашингтон продает.

