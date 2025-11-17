Дипломат также напомнил, что война России против Украины – это классическая неоколониальная война.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал журналистов и экспертов из стран так называемого "глобального юга" – стран Африки, Азии, Латинской Америки, которые в значительной степени находятся под влиянием пропаганды России – активнее предостерегать своих граждан от поездок в Россию якобы по приглашению на работу или учебу.

"Кремль рассматривает как ресурс и своих международных партнеров. Мы видим, как граждан африканских, азиатских, латиноамериканских стран, приезжающих в Россию на учебу или работу, вербуют в российскую армию на оборонные производства. Те, кому удается выжить, попав в плен, просят свои правительства вернуть их домой. Но лучше не позволять, чтобы люди попадали в такие ситуации. Надеюсь, что присутствующие здесь журналисты и эксперты донесут, что жизнь ценнее денег, а Россия рассматривает иностранцев, как и своих граждан, как расходный материал", – заявил он, выступая на конференции "Crimea global" 17 ноября 2025 года, передает корреспондент УНИАН.

При этом Кислица подчеркнул, что настоящая цель агрессора в войне в Украине – это восстановление империи.

Видео дня

"Война России против Украины – это не просто война за территорию, это классическая неоколониальная война, где самая большая по площади страна мира борется не за километры, а за порабощение целого народа. Для Кремля украинцы – ресурс для восстановления мнимой империи и дальнейшего порабощения народов, которые когда-то входили в имперское ядро. Весь мир, кроме России, понимает, что колониальные империи – это прошлое", – отметил он.

Также дипломат напомнил о циничности внешней политики Кремля, унаследованной с советского периода существования этой страны. Он призвал иностранных журналистов напомнить своим правительствам, что именно Москва в свое время настаивала, чтобы в Хельсинкских договоренностях 1975 года был заложен принцип нерушимости границ, и именно Москва нарушила этот принцип через несколько десятков лет.

"Это еще раз говорит о том, что нельзя верить Москве на слово, нужно строить свою политику на трезвой оценке ее действий", – подытожил он.

Как Россия обманом заманивает иностранцев на войну в Украине

Российская Федерация активно вербует наемников из африканских стран для участия в войне против Украины. Это стало частью стратегии Кремля по пополнению личного состава, особенно после исчерпания ресурса заключенных и нежелания проводить новую мобилизацию внутри страны.

По данным британской разведки, Россия создала специальное подразделение Министерства обороны, которое занимается вербовкой граждан стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды.

В частности, в украинский плен в мае этого года попали граждане Республики Того (расположена на западе Африки), которые воевали на стороне Российской Федерации. Большинство пленных выехали из Того по "стипендиям", которые им предложили российские организации.

По информации западных СМИ, также Кремль начал вербовать в Африке молодых женщин, которых пытаются привлечь к сбору дронов-камикадзе в Татарстане.

Вас также могут заинтересовать новости: