Российский лидер Владимир Путин использует различные риторические приемы, пытаясь удержать администрацию Трампа от поставок Украине ракет "Томагавк". И, как пишет Институт изучения войны, у него есть серьезные причины для беспокойства.

Так, Путин заявил, что поставки США ракет "Томагавк" "приведут к разрушению" "наметившейся позитивной тенденции" в американо-российских отношениях. Ранее Путин заявил, что американским военнослужащим придётся непосредственно участвовать в ударах украинских "Томагавков". Он также заявил, что такие удары ознаменуют собой "новый этап эскалации", но не изменят ситуацию на поле боя.

"Путин, похоже, пробует разные подходы — от угроз ухудшения двусторонних отношений до преуменьшения полезности ракет — чтобы повлиять на принятие решений США", - говорится в отчете.

У Путина есть причины для беспокойства из-за "Томагавков"

Как объясняют аналитики, Кремль пытается помешать Соединённым Штатам поставлять Украине ракеты "Томагавк", чтобы сохранить убежище, которым Россия пользуется в своём тылу.

Как отмечают аналитики, украинские силы способны наносить удары с помощью беспилотников большой дальности по значительной части тыла России, но боевая нагрузка этих беспилотников ограничена и не подходит для поражения специализированных объектов. Способность Украины наносить ракетные удары глубоко в тыл России с более крупной полезной нагрузкой позволила бы Украине нанести значительный ущерб — если не уничтожить — ключевым военным объектам в России, таким как завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики:

"По оценкам ISW, в радиусе действия 2500-километровой версии "Томагавк" находится не менее 1945 российских военных объектов, а в радиусе действия 1600-километровой версии — не менее 1655. Украина, вероятно, может значительно ослабить боеспособность России на передовой, нацелившись на уязвимую подгруппу тыловых зон, которые обеспечивают и поддерживают российские операции на передовой".

При этом в ISW напоминают, что Украина начала массовое производство собственной крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" с дальностью 3000 километров и 1150-килограммовой боеголовкой, но система остаётся непроверенной, и Украине потребуется время для масштабирования производства.

Напомним, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". Окончательное решение по этому поводу должен принять президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

При этом СМИ пишут, что передача Украине ракет "Томагавк" может изменить ход войны.

