США рассматривают поставки этого вооружения для ударов по территории России.

Президент Владимир Зеленский попросил у США поставки крылатых ракет "Томагавк" во время встречи с Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Это оружие может изменить ход войны, сообщает The Telegraph.

По данным источников, этот запрос уже попал в официальные обсуждения в Вашингтоне.

"Каждая из крылатых ракет попала в пределах 30 см от места, где должна была попасть", - хвастался Дональд Трамп, вспоминая применение "Томагавков" во время ударов по иранским ядерным объектам, что подтвердили спутниковые снимки с мест поражения.

Видео дня

Вскоре после публикации сообщения вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что вопрос поставок рассматривается: "Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев".

При определенных условиях, если Трамп одобрит поставки, европейские правительства могут оплатить ракеты в рамках схемы, которую возглавит НАТО.

Посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог пошел дальше, указав, что Киеву может быть разрешено наносить дальние удары по российской территории:

"Используйте возможность ударить глубоко. Не существует таких вещей, как святилища".

О чем идет речь технически

"Tomahawk" - дозвуковая крылатая ракета, которую можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с земли; ее дальность в зависимости от модели может достигать до 2 500 км. Ракеты летают на низкой высоте, уклоняясь от радаров, оснащены бортовыми датчиками для избежания препятствий и несут боеголовки около 450 кг, способные разрушать укрепленные цели, в том числе бункеры.

Если Украина получит "Томагавки", она, вероятно, будет направлять их на командные пункты, склады боеприпасов и военные производственные площадки в тылу России. Теоретически удары по таким целям могут замедлить темпы наступления, затруднить пополнение фронта и нарушить командные структуры противника.

Несмотря на тактически мощные возможности ракеты, аналитики сомневаются, что поставка Tomahawk сама по себе изменит стратегический баланс.

"Путин думает, что побеждает, и единственное, что изменит эти расчеты, - это ущерб, нанесенный России, который является достаточно разрушительным, чтобы фактически представлять угрозу его власти в России", - заявил Кир Джайлз, старший консультант Chatham House.

По его словам, "все, что не является этим, - это лишь часть ведения войны".

Доктор Сидхарт Каушал из аналитического центра RUSI также обратил внимание на производственные ограничения:

"Хотя Tomahawk - дорогая ракета, настоящий вопрос в отношении материалов заключается не в цене, а в производстве. США производят от 50 до 70 таких ракет в год и расходуют сотни на Ближнем Востоке".

Получит ли Украина "Томагавки"?

По данным западных СМИ, президент Владимир Зеленский во время общения с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН попросил для Украины дальнобойные ракеты Tomahawk.

Военный эксперт Олег Катков пояснил, что Tomahawk - это морская ракета корабельного базирования, в том числе предназначенная для подводных лодок. Но сейчас ее возможно запускать также с наземных пусковых установок - США создали мобильные наземные стартовые комплексы Typhon.

На сегодняшний день наземные пусковые установки для ракет Tomahawk есть только у США и Великобритании. Однако они скоро могут появиться у Филиппин и Германии, добавил генерал Игорь Романенко.

Вас также могут заинтересовать новости: