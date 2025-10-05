Диктатор заявил, что положительное решение по этому оружию может разрушить положительные тенденции в двусторонних отношениях России и США.

Российский диктатор Владимир Путин угрозами отреагировал на новости о вероятности поставки Украине американских дальнобойных ракеты Tomahawk.

Как заявил Путин в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению позитивных тенденций в отношениях России и США".

"У меня не было цели, я никогда не ставлю такую цель, что-то сделать приятное. Я просто говорю, как есть. Ну, вот сейчас вы говорили о президенте США, там были и вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности - это "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - сказал президент.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Напомним, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". Окончательное решение по этому поводу должен принять президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

The Telegraph отмечает, что передача Украине ракет "Томагавк" может изменить ход войны. Издание отмечает, что в случае получения ракет, Украина направит их на командные пункты, склады боеприпасов и военные производственные площадки в тылу России. Теоретически удары по таким целям могут замедлить темпы наступления, затруднить пополнение фронта и нарушить командные структуры противника.

