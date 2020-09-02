Задокументированы случаи, когда задержанных били, душили, лишали пищи, воды, сна или возможности пользоваться туалетом, а также подвергали ударам электрическим током и пытали, имитируя казнь.

На оккупированном Донбассе Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала многочисленные нарушения прав задержанных лиц, в том числе пытки и несправедливый "суд".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил специалист по правам человека Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Михаил Сорочишин.

По его словам, чаще всего нарушением на оккупированной территории является практика административного задержания, которая широко применяется в форме так называемого "административного ареста" на территории, контролируемой "Донецкой народной республикой", и "превентивного задержания" на территории, контролируемой "Луганской народной республикой".

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Согласно "законодательству" на территориях обеих самопровозглашенных "республик" решение об административном содержании под стражей может единолично принять "следователь" или "прокурор".

Сорочишин пояснил, что админзадержание предусматривает арест лица на срок до 30 суток, в течение которых задержанный не доставляется к "судье", а "суд" не осуществляет судебного контроля за содержанием под стражей.

Кроме того, по данным доклада, на территории "ДНР" после окончания начальных 30 суток "административный арест" часто применяется повторно на новых основаниях, а иногда и несколько раз.

Сорочишин подчеркнул, что задержанных содержат без связи с внешним миром, а их родственникам обычно не предоставляют информацию о задержании их близких в течение начального периода заключения.

Кроме того, в докладе говорится, что во время таких задержаний имели место пытки и запугивания лиц, к которым прибегали сотрудники "министерств государственной безопасности", "полиции" и члены вооруженных групп самопровозглашенных "республик".

По словам Сорочишина, задокументированы случаи, когда задержанных били, душили, лишали пищи, воды, сна или возможности пользоваться туалетом, а также подвергали ударам электрическим током и пытали, имитируя казнь.

Среди задокументированных форм запугивания были угрозы казнью, пытками и сексуальным насилием, часто также в отношении родственников задержанных и угрозы предъявления дополнительных "обвинений" в совершении тяжких преступлений. В частности, существование смертной казни по "уголовному кодексу" "ДНР" позволяло "прокуратуре" запугивать задержанных угрозами о предъявлении дополнительных обвинений, за которые предусмотрено наказание в виде смертной казни.

Известно о двух случаях, где "суд" "ДНР" вынес смертный приговор, однако на момент презентации доклада эти "приговоры" не были исполнены.

В докладе также сообщается, что принудительные признания, полученные при админзадержании, фиксировались в письменной форме или на видеокамеру, после чего оформлялись как "протоколы допросов" уже после начала "уголовных производств", а задержанные подписывали эти "протоколы" и не отказывались от своих показаний, опасаясь дальнейших пыток или жестокого обращения.

Такие признания, полученные в результате пыток и угроз, "суды" часто использовали, даже если обвиняемые позже отказывались от них во время "судебного разбирательства".

Управление верховного комиссара ООН по правам человека также задокументировало распространенную практику препятствования доступа лиц к их адвокатам, когда "министерства государственной безопасности" заставляли их или отказаться от права на защитника, или расторгнуть договор с определенным адвокатом и согласиться на представительство со стороны адвоката из "системы бесплатной правовой помощи", предложенного "следователями".

На территории, контролируемой обеими самопровозглашенными "республиками", уголовные дела, связанные с конфликтом, рассматривались преимущественно в закрытых "заседаниях", а "судьи" не слушали заявления лиц или заявления их адвокатов, игнорировали недостатки доказательств, предоставленных "обвинению", или вообще не изучали доказательства. Кроме того, зафиксированы случаи, когда обвиняемых не доставляли на некоторые "судебные заседания", в частности "заседания" относительно меры пресечения, подготовительные "заседания" и "заседания", на которых провозглашались "приговоры".

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Автор: Антонина Доломанжи