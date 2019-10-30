Служба безопасности вывела из ОРДЛО свидетеля пыток пленных украинцев

Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил мужчину от уголовной ответственности.

Контрразведка Службы безопасности вывела из ОРДЛО бывшего представителя так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР», который стал свидетелем многочисленных пыток боевиками пленных украинцев, а также противоправной деятельности российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которое добровольно сообщило правоохранительным органам о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом. Он объяснил, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой «ДНР».