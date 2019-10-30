Служба безопасности вывела из ОРДЛО свидетеля пыток пленных украинцев
Контрразведка Службы безопасности вывела из ОРДЛО бывшего представителя так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР», который стал свидетелем многочисленных пыток боевиками пленных украинцев, а также противоправной деятельности российских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.
Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.
СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которое добровольно сообщило правоохранительным органам о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.
Как сообщал УНИАН, в подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.
После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом. Он объяснил, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой «ДНР».