ЕС требует расследований пыток украинских заложников в ОРДЛО

В Евросоюзе призывают Россию использовать ее существенное влияние над контролируемыми боевиками для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Европейский Союз требует расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с украинскими заложниками на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, которым располагает агентство УНИАН.

В частности, в ЕС отметили, что последний доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает, что практика произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения в отношении людей, задержанных в связи с конфликтом на востоке Украины, продолжается. "Все стороны должны соблюдать их обязательства в соответствии с международными нормами в области прав человека и гуманитарного права", - говорится в заявлении.

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"Доклад УВКПЧ ООН указывает и дополнительно подтверждает устойчивую практику произвольных задержаний, которая часто равносильна насильственным похищениям, пыткам и жестокому обращению с задержанными в связи с конфликтом в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Эти практики и безнаказанность лиц, осуществлявших эти преступления, должны прекратиться. Рассказы освобожденных заложников об условиях их содержания в докладах УВКПЧ ужасны. ЕС ожидает немедленного и всестороннего расследования этих сообщений о нарушениях", - подчеркивается в заявлении.

При этом в Евросоюзе заявили, что независимые международные наблюдатели из Международного комитета Красного Креста и УВКПЧ ООН должны получить полный и безоговорочный доступ ко всем заложникам и мест их содержания под стражей.

"В этом контексте ЕС ожидает, что Россия использует свое существенное влияние над вооруженными формированиями для того, чтобы добиться устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - отмечается в заявлении.

Также Евросоюз подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал ранее УНИАН, международный комитет Красного Креста начал срочные раздачи продуктов и средств гигиены местным жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.