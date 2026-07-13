13 июля порадует украинцев комфортным теплом, но есть нюанс

Дожди и местами грозы в Украине сегодня продолжатся.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой летней погоды. По всей стране ожидается комфортная температура без жары. Дожди и грозы пройдут на западе и севере страны, а на остальной территории будет преобладать сухая погода с достаточным количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +24°, дождь.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +16°, днем +24°, дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.

В Тернополе 13 июля ночью +14°, днем +23°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +14°, днем +22°, дождь.

В Виннице сегодня будет +15°...+21°, пасмурно, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +20°, памурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+24°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +16°, днем +23°, пасмурно, возможен дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+23°.

В Одессе 13 июля - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +26°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +18°...+25°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +28°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

13 июля - Собор архангела Гавриила. По приметам, если идет сильный дождь, то будет плохой урожай.

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