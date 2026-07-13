13 июля порадует украинцев комфортным теплом, но есть нюанс

Новая рабочая неделя в Украине начнется с теплой летней погоды. По всей стране ожидается комфортная температура без жары. Дожди и грозы пройдут на западе и севере страны, а на остальной территории будет преобладать сухая погода с достаточным количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +24°, дождь.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°, дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +16°, днем +24°, дождь.
- В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.
- В Тернополе 13 июля ночью +14°, днем +23°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +23°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +14°, днем +22°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +15°...+21°, пасмурно, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +20°, памурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+24°, переменная облачность, дождь.
- В Черкассах сегодня ночью +16°, днем +23°, пасмурно, возможен дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+23°.
- В Одессе 13 июля - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +26°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, переменная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +21°, переменная облачность, дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, переменная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +18°...+25°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +28°.
Какой сегодня праздник, приметы погоды
13 июля - Собор архангела Гавриила. По приметам, если идет сильный дождь, то будет плохой урожай.