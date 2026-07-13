Высмеивал Байдена, но и сам отличился: в CNN вспомнили оговорки Трампа

Издание подготовило обзор некоторых из самых громких недавних промахов и оплошностей Трампа во время выступлений.

Президент США Дональд Трамп никогда не был снисходителен к языковым оплошностям политиков, пишет CNN.

Издание сообщило, что однажды на митинге в 2022 году он продемонстрировал видео с оговорками Джо Байдена. Кроме того, в 2024 году во время предвыборной кампании Трамп высмеял Байдена за то, что тот перепутал Трампа и Камалу Харрис, сказав: "Молодец, Джо!".

Еще раньше, в 2018 году, Трамп присоединился к давней консервативной традиции высмеивания ошибки Барака Обамы, который заявил, что посетил 57 штатов.

Видео дня

"Представьте себе, если бы я такое сказал. Новость года!", – написал действующий президент США в соцсети Х.

Издание отметило, что на самом деле Трамп уже не раз высказывал подобные мысли. Самым ярким примером этого, пожалуй, стало его выступление на саммите НАТО в Турции, во время которого Трамп допустил три серьезные ошибки – в частности, назвал Иран "Исламской Республикой Японии".

Но в последнее время, как сообщило издание, у него было немало и других промахов. В статье приводится обзор некоторых из его самых крупных недавних промахов и путаниц:

1. Иран и Япония

Издание сообщило, что, рассказывая о столкновениях в Иране, Трамп невольно упомянул "Исламскую Республику Японию" – которой на самом деле не существует.

"Я вчера рассказывал эту историю: по нам выпустили 111 ракет со стороны Исламской Республики Японии. Они обстреливали авианосец в течение примерно одного часа", – сказал действующий глава Белого дома.

2. Неправильное использование аббревиатуры JCPOA

Издание отметило, что президент США с большим пафосом осуждал заключенное во времена Обамы ядерное соглашение с Ираном, которое называлось "Совместный всеобъемлющий план действий" (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Однако во время того же мероприятия он ошибся в аббревиатуре.

3. Владимир Зеленский и Владимир Путин

В статье указывается, что, сидя рядом с Зеленским, Трамп спросил присутствующих журналистов, есть ли у них "вопросы к президенту Путину".

В то же время издание сообщило, что Байден поступил почти так же во время своего визита на саммит НАТО в 2024 году.

4. Келли Леффлер и Ники Минаж

Трамп, похоже, перепутал главу Администрации малого бизнеса (SBA) Келли Леффлер с музыканткой Ники Минаж, которая поддерживает Трампа.

"Но Джефф – замечательный человек. И он женат на человеке, который делает феноменальную работу в SBA, в сфере малого бизнеса – Ники Минаж, которая такая невероятная. Они называют это малым бизнесом, Ники, – сказал Трамп, имея в виду мужа Леффлер, Джеффри Спречера.

5. Называл Илона Маска "Леоном"

"У нас там, наверху, есть коммуникационное оборудование, которого никто раньше не видел. Оно самого высокого уровня и, э-э, включает Starlink. Мой друг Леон – мой друг Илон будет очень счастлив", – сказал Трамп в июне во время осмотра недавно отремонтированного самолета, который используется в качестве Air Force One.

6. Трамп не заметил Курта Сигнетти

Во время майского мероприятия, посвященного празднованию победы футбольной команды Университета Индианы в национальном чемпионате, Трамп спросил, где главный тренер Курт Сигнетти.

Издание отметило, что Сигнетти всё это время стоял прямо рядом с ним, и Трамп только что взглянул в его сторону.

7. Несправедливое обвинение Обамы в выводе войск из Афганистана

В статье высказывается предположение, что Трамп перепутал Обаму и Байдена, который на самом деле руководил выводом войск из Афганистана.

"Они потеряли 13 человек, когда те выезжали из аэропорта, – сказал Обама. Тринадцать очень хороших людей, с семьями которых я познакомился", – заявил в мае Трамп.

8. Иран и Тайвань

В мае журналист спросил Трампа о том, что президент Китая Си Цзиньпин "заявил о риске конфликта с США из-за Тайваня. Какова ваша реакция на это?"

Трамп ответил так, будто вопрос касался Ирана, сказав: "Я не думаю, что существует какой-то конфликт, кроме того, что нам не нужен их – их пролив".

9. Иран и Украина

В апреле Трамп кратко отметил, что Украина уже проиграла войну. Но вскоре стало ясно, что на самом деле он имел в виду Иран, поскольку использовал аргумент, который часто применял в отношении этой страны:

"Я считаю, что Украина потерпела военное поражение, верно? Об этом не узнаешь, читая фейковые новости. Но с военной точки зрения, посмотрите, их флот – значит, у них было 159 кораблей".

10. Постоянная путаница с Гренландией и Исландией

Во время январской речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии Трамп неоднократно путал Гренландию с Исландией.

"Я помогаю Европе, я помогаю НАТО, и вплоть до последних дней, когда я рассказал им об Исландии, они меня обожали", – сказал Трамп.

11. Армения и Албания

В статье отмечается, что Трамп неоднократно преувеличивал свою роль в прекращении войн по всему миру. Но в прошлом году он, похоже, забыл, каким странам он якобы принёс мир – и это уже во второй раз.

"Вы видели Абер-байджан. Это было большое дело, которое длилось 34, 35 лет с, э-э, Албанией", – сказал Трамп в августе в радиопрограмме, имея в виду Азербайджан.

Издание напомнило, что в сентябре прошлого года президент США вновь отличился:

"Я разрешил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания – это длилось много-много лет, я приглашал премьер-министров и президентов в свой кабинет".

Издание пояснило, что на самом деле в конфликте участвовали Азербайджан и Армения, а не Албания. Эта путаница стала предметом шуток на европейском саммите в октябре.

12. Аляска и Россия

Накануне важного саммита с Путиным Трамп в августе дважды заявлял, что собирается встретиться с российским президентом в России – вместо того, чтобы отправиться на Аляску, где на самом деле должен был состояться саммит.

"Я встречусь с Путиным. В пятницу я отправляюсь в Россию", – говорил Трамп.

Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма

Ранее УНИАН сообщал, что сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался в субботу вечером в возрасте 71 года. Трамп подчеркнул, что Грэм " был одним из самых выдающихся людей и сенаторов", которых он когда-либо знал. По словам главы Белого дома, Грэм был настоящим американским патриотом. Известно, что американский сенатор скончался от сердечного приступа. Он выступал за бескомпромиссную политику в отношении России и Ирана и был одним из самых активных сторонников Украины.

Также мы писали, что Трамп рассказал, что разговаривал с Гремом за несколько часов до его смерти. По словам президента США, сенатор "был уставшим, но чувствовал себя нормально". Незадолго до своей смерти Грэм позвонил ему, чтобы обсудить законопроект SAVE America Act, который изменил бы порядок проведения выборов, но не имеет достаточной поддержки для принятия в Сенате. Трамп заявил, что Грэм был для него "словно член семьи".

Вас также могут заинтересовать новости: